İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değiliz - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, " Ege'de Yunanistan üzerinden terbiye edilecek bir ülke değiliz biz. Herkes bilsin. Biz bir toplu iğne ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunun açıklandığı ilk gün sevinçlerini paylaşıp, bunda emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Ağıralioğlu, "Üretim maliyetlerimizi artıran, üretim maliyetlerimizi rekabet eşiğine taşıyan bir gaz girişi bizim için çok iyidir. Yani maliyetlerimizi aşağıya çekecek, ürettiklerimizi daha ucuza ve hızlı mal etmemizi sağlayacak, yerliliğimizi de kuvvetlendirecek böyle bir rezerv bulunması bizim için kıymetli" diye konuştu.