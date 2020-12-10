İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan "Karabağ zaferi" açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan "Karabağ zaferi" açıklaması

10.12.2020 14:27
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Azerbaycan devletine desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik ve ortak vatan hissiyatıyla aynen devam edecektir.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Azerbaycan devletine desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik ve ortak vatan hissiyatıyla aynen devam edecektir. İşgalden kurtardığımız Karabağ'ı huzurlu bir bölge haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karabağ zaferinin Türk milletine hayırlı olmasını dileyerek, 100 yıl önce Bakü'ye giren Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordularının yaşadığı coşku ve heyecan duygularının bugün de aynı şekilde hissedildiğini vurguladı. Bu toprakların, Türk yurdu olduğunu belirten Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Azerbaycan devletine desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik ve ortak vatan hissiyatıyla aynen devam edecektir. İşgalden kurtardığımız Karabağ'ı huzurlu bir bölge haline getireceğiz. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin haklı sevincine tüm kalbimizle ortak olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türk milleti, bu coşkuyu tek yürek bir şekilde yaşamaktadır. 44 günlük silahlı mücadele safhasında Azerbaycan'ın arkasında sadece 10 milyon Azerbaycan Türkü değil, Türkiye'den de 83 milyon kardeşinin olduğunu hatırladığımız ve tüm cihana hatırlattığımız günlerden geçtik. Hükümetimize ve Silahlı Kuvvetlerimize Azerbaycan'ın haklı davasına vermiş olduğu destekten dolayı müteşekkiriz. Bundan sonra da vereceğimiz desteklerin 'iki devlet tek millet' düsturunca artarak devam etmesi gerektiğini belirtmek isteriz."

Ağıralioğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılacak ortak medya platformu anlaşmasını da kıymetli bulduklarını ifade ederek, "Devletimizin, sürecin bundan sonraki ilerleyişinde, hem askeri alanda hem de geri döndüğümüz topraklarımızın yeniden inşasında Azerbaycan'a desteğinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Karabağ zaferi, sahada kazanılan zaferin masada kaybedileceği bir sürece asla girmemelidir. Kadim Türk toprakları, Rusya'nın inisiyatifine bırakılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ mücadelesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Ağıralioğlu, "Haklı davamızın hayırla sonuçlanmasına vesile olan Türk ordusuna minnettarız. 'İki devlet tek millet' anlayışımızı bir kez daha müşahede ediyor ve bu anlayışımızın her alanda güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Karabağ zaferi Türk'e kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Kardeşlik, Karabağ, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Karabağ zaferi' açıklaması - Son Dakika


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