İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket - Son Dakika

İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket

6 saat önce

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren Bushido Spor Kulübü sporcularına plaket verdi.

İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket, System.String[]

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren Bushido Spor Kulübü sporcularına plaket verdi.

Alpagut Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları Meclis Halkla İlişkiler Binası'nda kabul eden Altıntaş, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Altıntaş, alpagutun Türk dünyası arasındaki kaynaşmaya vesile olacağını söyledi.

Altıntaş, ardından yarışmadan madalyayla dönen Ceren İdeci, Gülnisa Akkayaoğlu, Elif Eylül Acar, Abdulkadir Yamakçık, Arda Eren İdeci, Selin Kararmış, Ceren Kandemir, Hümeysa Kuluçlu, Metehan Akkoç ve Onur Kızıl'a plaket verdi.

Ayhan Altıntaş, Bushido Spor Kulübü Başkanı Veli Kalkan ve arkadaşlarına da alpagut sporuna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ayhan Altıntaş, Altıntaş, Alpagut, Bakü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi
CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi AK Parti'den ayrılan Ali Babacan: Siyasete döndüm çünkü memlekete baktıkça içim kan ağlıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı

Son Dakika Haberleri
18:14 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "asgari ücret" eleştirisi - Son Dakika Haber
18:12 'Osmanlıyı yeniden keşfedin': Avrupa'daki üniversitelerden öğrencilere Türkçe eğitim daveti - Son Dakika Haber
18:12 Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek - Son Dakika Haber
18:08 İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika Haber
18:08 Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
16:29 Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]