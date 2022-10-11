İyi Partili Atabay, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' İçin Eğitim Sendikalarının Temsilcileriyle Buluştu

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için eğitim sendikalarının temsilcileriyle Ankara'da geldi.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın davetiyle Ankara'da bugün bir otelde bir araya gelen eğitim sendikaları temsilcileri Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu masaya yatırdı.

İYİ Parti'nin eğitim politika ve projelerinin anlatıldığı toplantıda öğretmenlerin özlük hakları ve eğitimleri ile üniversite öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Prtiden yapılan yazılı açıklamada toplantıda "öğretmenlik mesleğinin yeniden saygın ve itibarlı bir meslek haline gelmesi için el birliğiyle çalışılmasına karar verildiği" de belirtildi.