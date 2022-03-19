İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması

19.03.2022 17:34
İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin milletin geleceği olduğunu belirterek, "Bunu bütün süreç içinde yaşayarak göreceğiz.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin milletin geleceği olduğunu belirterek, "Bunu bütün süreç içinde yaşayarak göreceğiz." dedi.

Aydın, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen teşkilat toplantısında, kurulalı dört yıl olmalarına rağmen partilerinin bir hikayelerinin bulunduğunu söyledi.

Tesadüfen biraya gelerek bir parti oluşturmadıklarını aktaran Aydın, "Bu hikaye aslında hepimizin hikayesi. İnanca dayalı, ülkeye olan sevgiye, aşka ve muhabbete bağlı. Geleceği gözlemleyerek ülkenin gidişatına isyan eden insanlarız. Teslim olmayan insanlarız. Hep birlikte el ele vermiş kararlı insanların bir arada bir birlerine kenetlenerek ortaya çıkardığı eserdir. Bu eser de İYİ Parti'dir. İYİ Parti, bu milletin geleceğidir. Bunu bütün süreç içinde yaşayarak göreceğiz." diye konuştu.

Aydın, İYİ Parti'nin geleceğini iyi okuduğunu, rotasının da belli olduğunu söyledi.

Ezbere iş yapılmadığını, istişare kavramının olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Partinin merkezinde her konuda yapılan müzakerelerden sonra oy vererek karar alan bir mekanizma oluştu. Bu mekanizmayı ve kültürü oluşturan Meral Akşener, insanlar etkilenmesin diye görüşlerini bile söylemiyor. Yapılan oylama sonucunda çıkan karara o da uyum sağlayarak yürüyen bir mekanizma burası. Yani paylaşan, kendi içinde konuşabilen ama verilen karar etrafında da tek yürek olmayı başaran partidir İYİ Parti. Çünkü vatan sevgisi menşeli hareketler, bu ülkenin geleceğini tayin ederler. Her birimiz, ayrı ayrı partilerden geldik. Hangi partilerden gelirsek gelelim, bizi bir araya getiren vatan sevgisini, bu ülkeye olan aşkımızı, sevdamızı ve muhabbetimizi herkes dikkate almalıdır."

Aydın'ın konuşmasının bir bölümünden sonra program basına kapalı devam etti.

İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması
İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması
İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması

YORUMLAR
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Koray Aydın, İYİ Parti, Karahisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Aydın, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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