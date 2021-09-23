İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, DEVA ve Gelecek Partisi'ni Millet İttifakı'nda görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Erdem, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçim barajı oranı konusundaki düşüncelerini paylaştı.

İYİ Parti olarak seçim barajının yüzde 5'e inmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, "Demokraside, siyasette istikrar ve temsilde adalet sistemini dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Demokrasisi, hukuku dünyada iyi kabul edilen, kendi vatandaşı refah içinde yaşayan bir çok ülke ve seçim sisteminde yüzde 5'tir." diye konuştu.

Bir gazetecinin DEVA ile Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı yönündeki sorusunu cevaplayan Erdem, şunları kaydetti:

"Buna DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları ile siyasi organları karar verecek. Tabi ki biz bunu isteriz ve arzu ediyoruz. Biz aynı şeyleri söylüyoruz, hangi anlamda parlamenter sisteme geçiş anlamında. Bu çok büyük bir ortak payda. Biz hep ortak paydaların üzerinden gidiyoruz. Sayın genel başkanımız da öyle. Siyasi ve insani nezaketle bu ittifakın ilerleyişini çizerken ortak paydaların üzerinde, makulü arayarak ilerliyoruz. Genel başkanımızın bir sözü vardır. 'İYİ Parti'nin vazifesi makulü bulmak, makulü aramaktır.' Biz de halkın yüzde 70'nin istediği ortaklıkta, inşallah DEVA ile Gelecek de Millet İttifakına katılır diye ümit ediyoruz."