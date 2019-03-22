İyi Partili Başkan Adayı İstiklal Marşı'nı Okuyamadı
35 dakika önce
Millet İttifakı'nın Kuyucak Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Kemal Emir, İstiklal Marşı'nı okuyamadı.
Millet İttifakı'nın Kuyucak
Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Kemal Emir
, İstiklal Marşı'nı okuyamadı. Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okuyamayan Emir'in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi. İlginç olay, ilçeye bağlı Pamukören
Mahallesi'nde yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukören Mahallesi'nde bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı'ndan örnek vermek istedi. "Korkma" diye sözlerine başlayan Emir daha sonra sessizliğe büründü. Emir, İstiklal Marşı'nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı
'dan yardım istedi. Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir buna rağmen İstiklal Marşı'nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı'nı okumaya başka bir kıtadan devam etti. Herkesi şaşırtan ilginç olay kıraathanede bulunanları şaşırtırken, yaşanan olay adeta 'pes' dedirtti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi