İYİ Partili Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

İYİ Partili Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde Beyaz ve Reis,'in bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara'dan İstanbul istikametine seyrettiği esnada Bolu'nun Yeniçağa kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Meydana gelen trafik kazasından araç sürücüsü yara almadan kurulurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis yaralandı.

Beyaz ve Reis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede ilk muayeneleri yapılan ve tomoğrofileri çekilen Beyaz ve Reis, müşahade altında tutuluyor.

Beyaz ve Reis'i tedavi gördükleri hastanede ziyarete den Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.

Şen, yapılan ilk kontrollerde Beyaz ve Reis'in sağlık durumlarının iyi olduğunun görüldüğünü belirterek, "Trafik kazasından sonra milletvekilimiz ve genel idare kurulu üyemizin hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Şu anda yapılan kontroller neticesinde ilk anda bir sıkıntı gözükmüyor. Tehlikeli bir şey arz etmiyor. Bundan da memnun olduk. Ama daha tam sonuçlar çıkmadı. Gördüğümüz kadarıyla şu an konuşabiliyorlar. ve müşahadede dinleniyorlar." şeklinde konuştu.

Kazanın, Beyaz ve Reis'in Ankara'dan İstanbul'a döndükleri esnada olduğunu da sile getiren Şen, "Bayağı tehlikeli de bir kaza atlatmışlar. Kazayı Ankara'dan İstanbul'a döndükleri esnada Yeniçağa kesiminde yapmışlar. Orada yoğun yağıştan oluşan su birikintisinden oluşan bir kaza olmuş. Araç kontrolden çıkıyor ve takla atıyor. Allah korumuş. Aslında tehlikeli bir kaza. Ama sonuçta sıkıntımız yok. Kırık, çıkık gözükmüyor. Canlar sağ ona dua ediyoruz. Şu anda da başlarındayız. Sonuçların netleşmesini bekliyoruz." dedi.

Şen, araçta şöför ile birlikte 3 kişinin bulunduğunu da dile getirerek, "Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulmuş. Bir de Genel İdare Kurulu Üyemiz Samet Reis varmış. Kendisi de iyi. O da müşahede altında aynı durumdalar. Hem milletvekilimiz Ümit Beyaz bey, hem de Genel İdare Kurulu Üyemiz Samet Reis iyi durumdalar. Şu anda doktor kontrolündeler." diye konuştu.

İYİ Partili Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı

Genel İdare Kurulu, Ümit Beyaz, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

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