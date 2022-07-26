İyi Partili Bilge Yılmaz: Fed Tabii Ki Bir Etken Ama Problemlerimizin Çoğu Maalesef İçeri Kaynaklı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırma kararının etkileri için "FED'in bu politikası yüzünden bizim faizimiz belki yüzde 1 artacak ama büyük ihtimalle o süreç içinde bizim yaptığımız diğer hatalar yüzünden bizim ödediğimiz faizler büyük ihtimalle yüzde 2,3,4 artma ihtimali var. Onun için enflasyonda olduğu gibi burada da esasen FED tabii ki bir etken ama problemlerimizin çoğu maalesef içeri kaynaklı" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Enflasyonu düşürmenin iki yolu var: Arzı artırmak (Şu an mümkün değil), Talebi azaltmak (Faiz artışı ve sıkı para politikası). Fed faizleri artırmaya devam edecek. Peki biz nasıl etkileneceğiz? Kısaca anlattım" notu ile bugün bir video paylaştı. Yılmaz, videoda şunları söyledi:

"AMERİKAN FAİZİ İLE BORÇ KULLANANLARIN FAİZ YÜKÜNÜ ARTTIRACAKTIR"

"FED, çok fazla piyasaya para sürdüğünü ve bunun enflasyona yol açtığını ve bu enflasyonun geçici olmadığını fark etti. Şimdi enflasyonu düşürmek için ne yapacak? İki ana yol var, ya arzı arttıracaksınız ya talebi kısacaksınız. Arzı arttırmak şu anda mümkün değil. Özellikle pandeminin etkileri bitmiş değil. Tedarik zincirleri ciddi zarar gördü ve hala Çin'de kapanmalar devam ediyor. Böyle bir ortamda talebi kısmanın dışında başka bir yol yok enflasyonu kontrol etmek için. Eğer dünyada çok büyük bir dönüşüm olursa, Ukrayna-Rusya savaşı gibi biter bir anda, pandemi sona erer, tedarik zincirleri yeniden inşa olur o farklı. Ama o şartlar çok kısa sürede sağlanmazsa FED, ısrarlı bir şekilde faizleri arttırmaya ve piyasadan para çekmeye devam edecek. Öyle olduğu zamanda Amerika'da ciddi bir durgunluk riski yükselecek. Tabii ki çok ağır bir durgunluk ve resesyon, gerileme olursa ekonomide o zaman hız keseceklerdir ama o olana kadar Amerika'da ciddi bir şekilde sıkı para politikası göreceğiz. ve bu da Amerikan faizi ile borç kullananların faiz yükünü arttıracaktır. Şimdi FED'in sıkı bir para politika uygulaması bize nasıl bir sonuç doğuracak. Orada da FED kısa dönem faizleri kontrol ediyor ama dolaylı olarak da orta ve uzun dönem faizleri etkiliyor.

"PROBLEMLERİMİZİN ÇOĞU MAALESEF İÇERİ KAYNAKLI"

FED'in uyguladığı para politikası yüzünden eğer 5 yıllık Amerikan borçlanma faizleri yüzde 1 artarsa mesela o da yaklaşık olarak bize kendi borçlanma faizlerimizde yüzde 1 ekstra yükümlülük getirir. Yani şu an bizim borçlanma faizimi yüzde 12'nin biraz altında. Eğer öyle bir politika uygularsa FED bu bize yüzde 13'e doğru bir olasılık, Türkiye'nin bir maliyet artışına yol açabilir. Ama bunun dışında şunu özellikle söylememe müsaade edin, Türkiye'nin ana problemi kendi hataları. FED'in bu politikası yüzünden bizim faizimiz belki yüzde 1 artacak ama büyük ihtimalle o süreç içinde bizim yaptığımız diğer hatalar yüzünden bizim ödediğimiz faizler büyük ihtimalle yüzde 2,3,4 artma ihtimali var. Onun için enflasyonda olduğu gibi burada da esasen FED tabii ki bir etken ama problemlerimizin çoğu maalesef içeri kaynaklı."