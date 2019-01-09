Son Dakika Haberleri: İyi Partili Cihan Paçacı Başkanlık Divanı Sonrası Basın Açıklamasında Konuştu-1

İyi Partili Cihan Paçacı Başkanlık Divanı Sonrası Basın Açıklamasında Konuştu-1

25 dakika önce

İyi Partili Cihan Paçacı Başkanlık Divanı sonrası basın açıklamasında konuştu-1(Tür: Ankara)

İyi Partili Cihan Paçacı Başkanlık Divanı Sonrası Basın Açıklamasında Konuştu-1, System.String[]
İyi Partili Cihan Paçacı Başkanlık Divanı sonrası basın açıklamasında konuştu-1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Ankara, Cihan Paçacı, Güncel
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