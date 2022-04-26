İyi Partili Çıray'dan Bakan Varank'a 'Mandacı' Yanıtı: Hem Tıynetlerine Hem de Meşreplerine Pek Uygundur ve Çok Yakışmaktadır - Son Dakika

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığı eleştirilere "mandacı zihniyet" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "insansız hava araçlarında sadece Selçuk Bayraktar'ın ve grubunun öne çıkarılmasını eleştiren bir tveet attım. Bu tveet, sarayın ucuz bilim ve teknolojisi propagandacısından öte bir rolü ve işlevi olmayan Mustafa Varank tarafından şahsıma yapılmış 'mandacı' çamuruyla karşılanması şaşırtıcı değildir. Hem tıynetlerine hem de meşreplerine pek uygundur ve çok yakışmaktadır" yanıtını verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden tartıştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yazılı açıklamayla yanıt verdi. "Kurucularına iki ayyaş diyen Saray zihniyetinin uzantısı Varank haddini bil! Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçilerine mandacı diyecek daha anasından doğmadı" başlığıyla açıklama yapan Çıray, yerli ve milli silah sanayisinin tarihçesini anlattı.

"Tarih şuurundan ve vefadan nasibini almamış ve Türk milletinin tarihinin kendileriyle başladığı izlenimini vermek isteyen Varank'a tarih ve gerçek dersi vermek şart oldu" diyen Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak 21 Nisan 1967 Kıbrıs krizi sonucunda Süleyman Demirel yerli silah sanayii için devleti harekete geçirdi. Nitekim Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı soydaşlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Zürih ve Londra Antlaşmalarına dayanarak Türkiye'nin Kıbrıs'taki ve Doğu Akdeniz'de haklarını korumak için Kıbrıs'a tarihi bir barış operasyonunu o yıllardan itibaren yapılan çalışmalarla başarıyla sonuçlandırdı. TSK'nın Kıbrıs'ta yürüttüğü bu çok başarılı çıkartma harekatı, başta ABD olmak üzere, müttefiklerimiz tarafından hiç de sıcak karşılanmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böylesine zorlu bir deniz operasyonundan kendi şanlı tarihine yakışır bir başarıyla çıkması bir dizi tepkiye sebep oldu. Neticesi de iktidarların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönlendiriciliğinde kendi silah sanayimizin gelişmesini sağlayacak girişimlere özel bir ağırlık vermesi oldu. Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 1973'de ve ASELSAN 1975 yılında kuruldu."

Aytun Çıray, şöyle devam etti:

"1988'de ROKETSAN ve sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesindeki son derece stratejik kuruluşumuz 2005 Nisanında TAİ adı altında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) kuruldu. Bunlar tam bir entegrasyon içinde çalışan çok kritik bir kuruluş haline geldi. Bu hayati milli kuruluşumuzun ana hissedarı, kökleri yaklaşık yüz on yıl öncesine dayanan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfıdır ve bu vakfımız 37 yıl önce kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte milli savunma sanayimizin gelişmesine olağanüstü katkılarda bulundu. Bütün bu çabalar AKP iktidara gelmesinden çok önce meyvelerini vermeye başladı."

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN TARİHİ ORTADA"

Tarihin çarpıtıldığını ileri süren Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Savunma Sanayiinin gelişmesinin tarihi ve hikayesi bu kadar açık ve ortada iken, her şeyi kendileriyle başlatmayı ucuz bir beyin yıkama ve propaganda aracı haline getiren AKP zihniyeti, bu konuda da iyice fütursuzlaştı. Günümüzde özellikle insansız hava araçları konusunda aralarında TUSAŞ, VESTEL gibi teknoloji şirketlerimizin de bulunduğu kuruluşların aldıkları büyük mesafeyi görmezlikten geldi. Hatta bunları, sarayın öteki damadı Selçuk Bayraktar'ın Baykar Savunma A.Ş'nin insansız hava araçlarını özellikle öne çıkararak gölgede bırakılmalarına yol açtı.

Bayraktar'ın insansız hava araçları konusundaki girişimleri elbette kıymetli ve önemlidir. Ancak onun saray otokratı ve çevresi tarafından mübalağalı bir şekilde AKP'nin siyasi propaganda aracına dönüştürülmesi sakıncalıdır. Bu alanda çalışan diğer müteşebbislerin ve kuruluşların motivasyonlarını kıracağı ve hatta sırf bunun için yapıldığı ortadadır.

İşte diğer müteşebbislerimizin ve kuruluşlarımızın çalışmalarına dikkat çekmek ve motivasyonlarını arttırmak için, insansız hava araçlarında sadece Selçuk Bayraktar'ın ve grubunun öne çıkarılmasını eleştiren bir tveet attım.

Bu tveet, sarayın ucuz bilim ve teknolojisi propagandacısından öte bir rolü ve işlevi olmayan Mustafa Varank tarafından şahsıma yapılmış 'mandacı' çamuruyla karşılanması şaşırtıcı değildir. Hem tıynetlerine hem de meşreplerine pek uygundur ve çok yakışmaktadır.

Ancak Varank bilmelidir ki, tüm siyasi vizyon ve misyonunu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu değerleri ve bakışı üzerinde kurmuş olan bir insan olarak Aytun Çıray'ın üstüne bu tür gülünç çamurlar yapışmaz. Her sözü 'şaka gibi' aşağılamasıyla karşılanan bir saray uzantısının kuruculara 'ayyaş' diyen zihniyetini bir kere daha hatırlamanın vesilesi olur."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından "İlk İHA 1916'da yapıldı. Jet motoru olan ilk model 1955'de yapıldı. 1980-90'larda küçültüldü. Türkiye'nin İlk Yerli İnsansız Hava Aracı TUSAŞ İHA-X1 Şahit'i yaptı. 1995'de Keklik kullanıldı. Yani Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" açıklamasını yapmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çıray'ın paylaşımına, "Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" yanıtını vermişti.