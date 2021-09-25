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İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in "adaylık" açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in "adaylık" açıklamasını değerlendirdi

25.09.2021 15:48

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa talip olduğunu belirten açıklamasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa talip olduğunu belirten açıklamasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İYİ Gençlik İzmir Görev Belgesi Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, gençleri İYİ Parti saflarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir televizyon programında kullandığı, "Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım" şeklindeki ifadelerine değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Dün Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'in yeni bir çıkışıyla bu ülke muhatap olmuştur. O da biz madem ki parlamenter sistem istiyoruz, biz madem ki tek adamlığa evrilen bu yönetim biçimine karşıyız, o zaman yapmamız gereken şey, söylediğimizin ciddiye alınmasını temin etmekten geçer. Bu bir demokrasi çağrısıdır. Bu çağrıdan herkes kendi payına düşeni almayı becerebilmelidir. Bu çağrı sadece Millet İttifakı'na yönelik bir çağrı değildir. Bu çağrı tüm siyasi aktörelere yapılmıştır."

Kendisinin de buradan tüm siyasi aktörlere seslendiğini belirten Dervişoğlu, "Söylediğim aynen şudur, Sayın Genel Başkanımız, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmak için bu sözlerden, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendine düşen payı çıkarması lazım." ifadelerini kullandı.

Törende, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını, iktidara geldiklerinde bu sorunu çözmenin öncelikleri olacağını söyledi.

İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendirdi
İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendirdi
İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendirdi
İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in 'adaylık' açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in "adaylık" açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika
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