İyi Partili Dervişoğlu, İhalesiz Özelleştirilen Eynez Açık Ocak İşletmesinin Akıbetini TBMM Gündemine Taşıdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak işletmesinin bir kısmının, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) iştiraki olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.'ye ihalesiz olarak devredilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Manisa'nın Soma ilçesinde TKİ'ye bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak işletmesinin bir kısmı Kurban Bayramı öncesinde TKİ iştiraki olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.'ye ihalesiz olarak devredilmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, ihalesiz olarak özelleştirilen kömür ocağını TBMM gündemine taşıdı.

Dervişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na iki ayrı soru önergesi yöneltti. Dervişoğlu'nun önergesi şöyle:

"KAMU ZARARINA NEDEN OLAN BU ÖZELLEŞTİRMENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Soma Kömür işletmelerinde 301 maden şehidi verdiğimiz elim olay sonrasında bu tür işlemlerden ders alınmadan benzer bir özelleştirmenin yapılması kabul edilebilir değildir. Bu özelleştirme ile işçilerimizin özlük hakları zedeleneceği gibi kontrolsüz yapılan madencilik ile acı can kayıplarına da davetiye çıkarılmaktadır. Yapılacak devir ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirecektir. Zira kamu eliyle işletilen madenlerden çıkarılan kömür ile özel sektör tarafından işletilen madenlerden çıkarılarak satılan aynı nitelikteki kömür arasında ciddi fiyat farklılıkları vardır. Özel sektör tarafından daha pahalıya satılan kömür nedeniyle vatandaşlarımız pahalı kömüre mecbur edilmektedir. Bu nedenlerle ihalesiz olarak yapılan ve kamu zararına neden olan bu özelleştirmenin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir."

"KAMU ZARARINA YOL AÇACAK ŞEKİLDE İHALESİZ OLARAK DEVREDİLMESİNİN GEREKÇESİ NEDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e şu soruları yönetti:

"Türkiye Kömür İşletmeleri'nin iştiraklere devredilen işletmeleri için, işletmeci firmalar bugüne kadar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Eynez açık ocak işletmesinin Yeni Anadolu Madencilik ve Teknoloji A.Ş.'ye kamu zararına yol açacak şekilde ihalesiz olarak devredilmesinin gerekçesi nedir? Özelleştirme sonucunda burada çalışan işçilerimizin; özlük haklarında, çalışma koşullarında ve maaşlarında bir değişiklik yapılacak mıdır? Maden özelleştirmeleri sonucu ortaya çıkan denetimsizliğin giderilmesi için gerekli iş güvenliği önemleri alınacak mıdır? Bu hususta alınacak önlemler nelerdir? Madencilik sektöründe gerçekleştirilen özelleştirmeler sonrasında özelleştirilen işletmelerde yaşanan iş kazalarında artış olmuş mudur? Özelleştirme sonrasında bu alandan çıkarılan kömür fiyatlarında bir değişiklik yaşanacak mıdır? Vatandaşlarımızın daha ucuz kömüre ulaşabilmesi için herhangi bir önlem alınacak mıdır?"

"DENETİMSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALINACAK MIDIR"

Dervişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de şu soruları yönetti:

"TKİ'ye bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde, linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak işletmesinin özelleştirilmesi sonucunda burada çalışan işçilerimizin; özlük haklarında, çalışma koşullarında ve maaşlarında bir değişiklik yapılacak mıdır? Maden özelleştirilmeleri sonucu ortaya çıkan denetimsizliğin giderilmesi için gerekli iş güvenliği önlemleri alınacak mıdır? Bu hususta alınacak önlemler nelerdir? Madencilik sektöründe gerçekleşen özelleştirmeler sonrasında özelleştirilen işletmelerde yaşanan iş kazalarında artış olmuş mudur?"