İYİ Partili Dervişoğlu ve Poyraz, Manisa'da esnaf ziyaretlerine devam etti - Son Dakika

İYİ Partili Dervişoğlu ve Poyraz, Manisa'da esnaf ziyaretlerine devam etti

26.03.2021 17:41
İYİ Partili Dervişoğlu ve Poyraz, Manisa'da esnaf ziyaretlerine devam etti, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz, Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz, Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Akhisar ilçesinde dün gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından bugün partililerle birlikte Şehzadeler ilçesindeki programa katılan Dervişoğlu ve Poyraz, İzmir Caddesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak yurdun her köşesini ziyaret ederek vatandaşların derdini dinlediklerini, ziyaretlerde siyasi propaganda amaçlı çalışmalar yapmadıklarını söyledi.

İşçi, esnaf ve öğrenci gibi toplumun her kesiminin sorunlarıyla meşgul olmaya gayret ettiklerini dile getiren Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Ortak sorunlara müşterek çözümler üretebilmek ve bu dertleri seslendirmek adına Anadolu seyahatlerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız iş doğrudan doğruya budur, bir seçim çalışması ya da propaganda çalışması değildir. Bu gezileri tamamladıktan sonra tespit ettiğimiz sorunları TBMM'de dile getirip, çözümü noktasında ortak akılla projeler geliştireceğiz. Bir dert havuzu oluşturmaya çalışıyoruz, sorunları orada biriktirip, projeleri de yanına koyacağız. Bunu sadece kendimiz için değil, bize göre seçime daha var. İktidara yol gösterme açısından da bunu zaruri görüyoruz. "

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz da iki günde Manisa'da yaptıkları ziyaretlerde elde ettikleri izlenimleri bir rapor haline getireceklerini anlatarak, "Aslında siyasetin odaklanması gereken konu, vatandaşın, esnafın, gelir ve refah düzeyini arttırabileceğimiz politikalarda ortaklaşmak. Bununla ilgili İYİ Parti olarak bu konuları iktidarın dikkatine sunuyoruz. Bu sorunlar çözüm bulana kadar da söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretlere İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Yavuz Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki, Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol, Kurucular Kurulu Üyesi İlker Sungur ve Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katıldı.

Şehzadeler, İYİ Parti, Manisa, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Dervişoğlu ve Poyraz, Manisa'da esnaf ziyaretlerine devam etti - Son Dakika


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