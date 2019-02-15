Son Dakika Haberleri: İyi Partili Ekinci'den Adıyamanlı Olduğu İddialarına Cevap

İyi Partili Ekinci'den Adıyamanlı Olduğu İddialarına Cevap

2 saat önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap vererek, "Bu iddialar komik ve asılsızdır.

İyi Partili Ekinci'den Adıyamanlı Olduğu İddialarına Cevap, System.String[]
İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap vererek, "Bu iddialar komik ve asılsızdır. Ben 1963 Malatya doğumluyum. Ailem 23 kuşak Malatyalıdır" dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci'yi seçim bürosunda ziyaret etti. Hem Yeşilyurt hem Battalgazi daha iyi olacak diyen Cem Parlak, " Cadde cadde,sokak sokak geziyoruz, halkın sorunlarını bizzat dinleyip notlar alıyoruz. Halkın belediye yönetimleri ile ilgili ciddi sıkıntıları var" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Ekinci ise, Battalgazi'ye bağlı tüm mahallelerde de halkın mevcut belediyecilik hizmetlerinden memnun olmadığını ifade etti.

Kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına değinen Ekinci, bu iddiaların komik ve asılsız olduğunu belirterek, "Ben 1963 Malatya doğumluyum. Ailem 23 kuşak Malatyalıdır. Yani 23. dedeme kadar sizlere isim isim tek tek sayarım. Bu yaklaşık 600-700 yıllık tarih demek. Hala Battalgazi'de dedemin dedelerine kadar ev kalıntıları var. Adıyamanlılar diye ırkçı bir söylem ile bizi ötekileştirmeye çalışanlar acaba kaçıncı dedelerine kadar biliyorlar? Velev ki Adıyamanlıyım bu suç mudur, bu nasıl ırkçı bir söylemdir? Açığımızı bulamayıp Adıyamanlı olmamamıza rağmen sanki Adıyamanlılık suçmuş gibi bizi buradan vurmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

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