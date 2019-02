İyi Partili Ekinci'den Afiş Tepkisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın israf kaçınılması yönündeki çağrısını hatırlatarak, "Ama bakıyoruz ki, Malatya'mızda iktidar partisinin adayları her yeri afiş ve broşürlerle kapatmış. Bunların maliyetini ve çevreye olan zararlarını, çevredeki görüntüsünü herkes görüyor" dedi.



31 Mart yerel seçimleri öncesi, hız kesmeden çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Akpınar Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek sorunları yerinde dinleyip esnaftan seçimlerde destek istedi. Ziyaretleri sırasında her kesimin mevcut yönetime aşırı derecede tepkisini gözlemlediklerini belirten Ekinci, "Halkın bize karşı ilgi ve alakasını görüyoruz. Ancak günümüzde yapılan bazı haksızlıklar ve yanlışlar var. Buna vatandaşlarında duyarsız kalmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde yaptığı çevreci seçim açıklamalarına da değinen Ekinci, "Cumhurbaşkanımızın bu dönem israftan kaçınılacağını ve çevreci bir kampanya yürütüleceğini daha önceden açıklamalarında duyduk. Sokak süslemelerinin yanı sıra şehrin ahengini bozacak eylemler içerisinde bulunmayacağız dediler, kesinlikle afiş olmayacak dediler. Ama bakıyoruz ki Malatya'mız da tamamen yol boyu, çevre yolu olsun, alt geçit ve üst geçit olsun ve Battalgazi ilçemize giderken sağ ve sol kaldırımlarda broşürler ile kapatılmış. Bunların maliyetini ve çevreye olan zararlarını çevredeki görüntüsünü herkes görüyor" şeklinde konuştu.



Belediyeleri kendi malları gibi kullanıyorlar diyen Ekinci, "Her mahallemizde, her sokağımızda bu menfaat şebekesine tepki var. Bakın tüm Malatya'yı fotoğraflarıyla donatmışlar. Belediyenin malını kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Devasa boy boy fotoğraflarını sergiliyorlar. Bütün duraklar, billboardlar, açık alanların çoğu bunların reklam alanı olmuş. Belediye kimin? Kendi adaylık çalışmaları için belediyeyi kullanıyorlar. Ceplerinden bir kuruş para harcamadan herkesin ortak malı olan belediyelerin bütçelerinden seçim çalışması yapıyorlar. Yazıktır günahtır. Kimin parasını bu kadar rahat kullanıyorsunuz" diyerek sözlerine son verdi. - MALATYA

