Son Dakika Haberleri: İyi Partili Ekinci'den Birliktelik Vurgusu

İyi Partili Ekinci'den Birliktelik Vurgusu

1 saat önce

İYİ parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldiklerini söyledi.

İyi Partili Ekinci'den Birliktelik Vurgusu, System.String[]
İYİ parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldiklerini söyledi.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında açık oto pazarını ziyaret ederek hem esnaflardan hem de vatandaşlardan destek istedi.

Ekinci, 31 Mart yerel seçimler öncesi Battalgazi'yi karış karış gezip oy istemeye devam diyor. Ekinci bu kez açık oto pazarındaydı. Burada bulunan esnaflara hayırlı satışlar temennisinde bulunan Ekinci, esnaflar sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafların ilgi gösterdiği Ekinci, burada bulunan vatandaşlarla da konuşup oy istedi. Ekinci, daha sonra Zeynel Abidin Türbesindeki lokma dağıtım etkinliğine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Ekinci, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldiklerini söyledi.

Her kesimi kucaklayacaklarını belirten Ekinci, Battalgazi'yi hep birlikte kalkındıracaklarını aktardı. Gittikleri her yerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Ekinci, bu ilgiyi ve sevgiyi boşa çıkartmayacaklarını dile getirdi.

Amaçlarının en güzel şekilde hizmet etmek ve gönüllere girmek olduğunu kaydeden Ekinci, kendisine destek veren eski belediye başkanları ile birlikte belediyecilikte yeni bir çığır açacaklarını sözlerine ekledi.

Battalgazi'nin ve Malatya'nın bütün sorunlarını bildiklerini ve buna göre çözümler ürettiklerini vurgulayan başkan adayı Ekinci, herkesin oyuna talip olduğunu ifade etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:47 Kaynak: İHA

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