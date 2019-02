İyi Partili Ekinci, Ziyaretlerine Devam Ediyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri esnafını gezerek sorunlarını dinledi ve destek istediklerini belirtti.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri esnafını gezerek sorunlarını dinledi ve destek istediklerini belirtti. Aynı zamanda ekinci esnafın yüzde seksen yedi mevcut iktidara tepkili olduklarını dile getirdi.



31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak destek istiyor. Bugün de Niyazi Mısri Mahallesinde esnafları ziyaret eden Ekinci, Niyazi Mısri Caddesinin sanayi esnafın kalbinin attığı bir merkez olduğunu dile getirerek "Burada yaklaşık 200'e yakın iş yerini gezdik ve inanın ki tümüyle sadece o iş yeri sahiplerinin feryadını dinleyebildik. Şuan bizden sonra anket grubumuz zaten çalışıyor onlardan da edindiğim bilgilere göre yüzde 87 esnafın büyük tepkisi var. Gerek mevcut iktidara gerek bu ekonomik krizin verdiği sıkıntılar var" ifadelerine yer verdi.



Gezdiği her yerde vatandaşların, Malatya'daki mevcut milletvekillerine ve yönetime tepkisini gördüklerini belirten Ekinci, "Malatya'nın başına her zaman benim söylediğim çöreklenmiş menfaat şebekesine karşı büyük şikayetler var. Biz bunun farkındayız ama gezerken bunun doğruluğunu teyit ettiren bir sunuş gördük ve inanıyoruz ki bu gidişat tamamen mevcudun aleyhine bizim de leyimizedir. Biz arkadaşlarımız ile aynı kanaateyiz, dileriz ki bu sıkıntılar giderilsin. Biz aslında kendimize pay biçerek söylemiyoruz ama memleketin halinin iyiye gitmediğini ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğu ve esnafın ağladığını görüyoruz. Arkadaşın biri bana şurada dedi ki 'Hiç olmasa günde bu civarda 3-4 tane tır malzeme indiriyordu ama şuan da burada bir haftadır bir tır bile gelmedi' aynı şekilde gezdiğimiz bu bütün iş yerlerinde artık dükkan sahipleri mağaza sahipleri kendileri bile oturmaya halleri mecalleri kalmamış ve bir tane personel bırakmışlar ve bekliyorlar. Biz bu sıkıntıların bitmesi talebi ile sizleri Allah' a emanet ediyoruz. Arkadaşlarımızın da emeklerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Adayı Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Malatya'da yayın yapan basın kuruluşlarını ziyaret ettiler. - MALATYA

