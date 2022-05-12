İyi Partili Erdem'den Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Muhalefeti Korkutamayacaksınız" - Son Dakika
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İyi Partili Erdem'den Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Muhalefeti Korkutamayacaksınız"

12.05.2022 18:34
İyi Partili Erdem'den Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Muhalefeti Korkutamayacaksınız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına ilişkin “Hapis cezasını Yargıtay’ın onaması ve getirilen siyasi yasak hukuka aykırıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına ilişkin "Hapis cezasını Yargıtay'ın onaması ve getirilen siyasi yasak hukuka aykırıdır" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaların Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını Yargıtay'ın onaması ve getirilen siyasi yasak kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erdem'in paylaşımı şöyle:

"CHP İst.İl Bşk. Sn. Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını yargıtayın onaması ve getirilen siyasi yasak hukuka aykırıdır! Canan Kaftancı AKP'nin tek adam rejimine hizmet ve korku iklimi yaratmak için verilen bu kararı şiddetle kınıyorum. Muhalefeti korkutamayacaksınız!"

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Canan Kaftancıoğlu, Bahadır Erdem, İYİ Parti, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İyi Partili Erdem'den Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Muhalefeti Korkutamayacaksınız' - Son Dakika


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