İYİ Partili Erhan Usta Havza'yı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve beraberindekilerle partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret eden Usta, İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Baş ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi.

Usta, burada yaptığı konuşmada, il il dolaştıklarını ve vatandaşın, esnafın sorunlarını dinlediklerini söyledi.

İktidarı ve ekonomi politikalarını eleştiren Usta, partililerden de vatandaşların sorunlarını tespit etmeleri için sahada olmalarını istedi.

Usta ve beraberindekiler daha sonra Madeni İşler Esnaf Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Organize Sanayi Bölgesi, Havza Ziraat Odası ve diğer esnaf odalarını ziyaret etti.