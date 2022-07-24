İyi Partili Genç İçin Kız İstemeye Giden Akşener, Damat Adayının Kahvesine Tuz Atılıp Atılmadığın Kontrol Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Mert Demirci için "kız isteyerek", nişan kurdelelerini kesti. Akşener törenin ardından kahve içerken damada "Bizimkinde tuz yok. Sizinkilerde var mı?" diye sordu. Demirci'nin babası, "Zannetmiyorum başkanım" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Mert Demirci için dün Ankara'da kız istemeye gitti". Akşener, kız isteme merasiminin ardından genç çiftin nişan kurdelelerini kesti ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile beraber çiftin yüzüklerini taktı.

Akşener "kız isteme töreninde" oğlu ile arasında geçen diyalogu da aktardı. Akşener, "2,5 yaşında bir kız torunum var. Oğluma ikide bir diyorum ki 'Oğlum nasıl vereceksin'. Oğlum 'Vermeyeceğim' diyor. Dolayısıyla sizin durumunuzu anlıyorum. Dolayısıyla ben kızı olan bir annedeydim. Anneler kızları ile ilgili üzülür müzülür ama. Esas babalar gidiyor. İnşallah hayırlısıyla halledeceğiz" dedi.

"Ben ne tarafta duracağıma karar veremedim" diyen Akşener, oğlan tarafı olarak Aydın'ı gösterdikten sonra "Artık kız tarafına geçebilirim" dedi. Akşener, kendisinin kız ve oğlan tarafının arasında olduğunu dile getirerek, kızın babasına "Kesinlikle kıza iyi davranacak" dedi. Kızın babası Akşener'e "O zaman başkanım hayırlı olsun diyelim" dedi ve Akşener'in elini sıktı.

"BİZİMKİNDE TUZ YOK. SİZİNKİLERDE VAR MI?"

Kız istemenin ardından dua edildi ve kahveler içildi. Akşener kahvesini içerken Anadolu'da "kız isteme" törenlerinde adet olan damadın kahvesine tuz koyma alışkanlığına atfen "Bizimkinde tuz yok. Sizinkilerde var mı?" diye erkek tarafına sordu. Demirci'nin babası, "Zannetmiyorum başkanım" diye yanıt verdi.

Nişanda, Demirci'nin yüzüğünü İYİ Partili Aydın ve kızın yüzüğünü de Akşener taktı. Akşener yüzüğü taktıktan sonra kurdeleyi keserken "Kısa keserler ki çabuk evlensinler diye. Bunu (kesilen kurdeleyi) da gençlere dağıtın" dedi.