İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

31.01.2023 11:55

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında Belediyeye yolsuzluk ve rüşvet operasyonu İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alındı Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince...

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

Belediyeye yolsuzluk ve rüşvet operasyonu

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında Çanakkale'de bir genç evinde silahla vurularak öldürüldü Çanakkale'de bir genç evinde silahla vurularak öldürüldü Çanakkale'de Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi Çanakkale'de Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi

Çanakkale, Gökçeada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna "Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" diyerek cevap verdi
13:15 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere
13:10 Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik
13:06 Ne yaptın sen Valencia! Alex'i tahtından etmesine ramak kaldı
13:02 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla
12:48 22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim
12:54 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
12:47 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış
12:25 26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
11:50 Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 13:29:05. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement