Son Dakika Haberleri: İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı
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İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı

14 dakika önce

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, dükkanının önünde 6 kişilik grubun saldırısına uğradı.

İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı, System.String[]
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, dükkanının önünde 6 kişilik grubun saldırısına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi'ne gelen grup, dükkanının önünde Kurt'a saldırdı.
Saldırganların yakalanması için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Polis 6 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürürken, Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İYİ Parti, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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