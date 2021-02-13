İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu - Son Dakika

İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu

13.02.2021 11:15
İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu, System.String[]

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a dün Maraş Ulu Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında saldırı girişimi olduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Cuma namazı sonrası bir çiftçi ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a bir saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

KORUMALAR SON ANDA ENGELLEDİ

Çubukel, Ünal'ın çiftçi ile sohbet ederken elini omzuna koyduğunu ve bu durumu yanlış anlayan çiftçinin yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Şiddeti kınayan ve Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çubukel, saldırıyı korumaların son anda engellediğini ifade etti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami'de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal'a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İşte Çabukel'in o paylaşımı;

İYİ Partili isim sosyal medyada duyurdu: AK Partili Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişimi
İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, Saldırı, Cuma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı mutan virüs değerlendirmesi: Yayılımı Vuhan'dakine göre çok daha hızlı Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü
İBB Meclisi'nde İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif         
10:58
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Küçük muhtar adayı Çağatay'ın Küçük muhtar adayı Çağatay'ın "Telefon direği" talimatı sosyal medyada gündem oldu         
09:44
İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak         
08:34
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor         
07:48
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı         
20:45
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 11:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei