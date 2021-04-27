İYİ Partili Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların ihtiyaçları karşılamadığını iddia etti - Son Dakika

İYİ Partili Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların ihtiyaçları karşılamadığını iddia etti

27.04.2021 19:13
İYİ Partili Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların ihtiyaçları karşılamadığını iddia etti, System.String[]

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürdü.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürdü.

Kabukcuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'ın deprem nedeniyle büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Elazığ'ın tüm ilçelerinde işsizlik, yoksulluk ve söz verildiği halde yapılmayan deprem konutları önde gelen sorunlardır." dedi.

Depremle Elazığ'ın ekonomik sorunlarının ağırlaştığını dile getiren Kabukcuoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depremzedeler için yapılan konutların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu iddia etti.

Uluova Sulama Projesine, 2021 yılında 1 milyon lira tutarında ödenek ayrılmasını eleştiren Kabukcuoğlu, bu projenin bu şekilde hayata geçmesinin, tamamlanmasının imkansıza yakın olduğunu söyledi.

Elazığ'ın ilçelerinde yaşanan sorunları da anlatan Kabukcuoğlu, " Keban'da balıkçılık yapmak mümkündür. Ancak hükümetin balıkçılığa el atması lazım ve balık yemini temin etmesi lazım. Balık yeminin pahalı olmasından dolayı Keban halkı balıkçılıktan yeterince yararlanamamaktadır. Halbuki burada balıkçılık problemi çözülmüş olsa, Keban halkı daha refah içinde bir halk haline gelebilecek." diye konuştu.

Milletvekili, Eskişehir, İYİ Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutların ihtiyaçları karşılamadığını iddia etti - Son Dakika


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