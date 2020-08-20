İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Erdoğan'ın açıklayacağı müjde dileriz işe yarar bir şey olur" - Son Dakika

İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Erdoğan'ın açıklayacağı müjde dileriz işe yarar bir şey olur"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, "Dileriz işe yarar bir şey olur.

İYİ Partili Kabukcuoğlu:

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, "Dileriz işe yarar bir şey olur." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı üreticisinin sorunlarına değindi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şeker pancarı üreticisinin, hasat öncesinde "kurbanlık koyun gibi boynunu uzatıp açıklanacak fiyatı beklediğini" savunan Kabukcuoğlu, şeker pancarı fiyatlarının her zaman girdi maliyetlerinin altında kaldığını öne sürdü.

Kabukcuoğlu, şeker pancarı üretim ve tüketim istatistiklerinin yer aldığı dövizleri basın mensuplarına göstererek, 2015'te 530 ton pancar satılarak alınabilen bir traktörün, bu yıl 890 ton pancarla alınabildiğini kaydetti.

Şeker pancarının fiyatının değil, Türk çiftçisinin refah seviyesinin düştüğünü öne süren Kabukcuoğlu, "Çiftçinin düşen alım gücü kaybı, yoksulluk, sefalet ortadadır. Bu çiftçinin sömürülmesidir. Bir de kota belası var, bu kota pancar ekimi esnasında belirleniyor. Pancar üretimi düşse de üretici başlangıçta umduğu verimi alamasa da fark etmez, taahhüdü yerine getirmek zorundadır. Kota altında kaldığı miktara göre ceza öder. Daha çok üretim yaptıysa da ceza alır." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde konusundaki görüşlerini sorması üzerine, " AK Parti'nin iktidarda olduğu 18 yıl boyunca zaman zaman müjdeli haberler aldık. 'Petrol, gaz çıkıyor.' dediler. Dileriz işe yarar bir şey olur, yine öyle fos bir haber olmaz. Sayın partili Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı doğal gaz mıdır, petrol müdür, aşı mıdır, ne olduğunu tam bilmiyoruz. Şöyle bir şey çok muhtemeldir: Kendisinin mevcut şirketlerinden birisine, eğer böyle bir şey varsa 50 yıllığına bunu devreder, biz de alım garantisiyle Türk milleti olarak faydalanırız." ifadelerini kullandı.

İYİ Partİli Kabukcuoğlu, "ABD Başkan Adayı Joe Biden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin iç meselelerine yönelik açıklamalar yaptığı" anımsatılarak değerlendirmesinin istenmesi üzerine "Biden, 7 ay önce açıklama yapmış. Ama her ne hikmetse herkes bunu atlamış, 7 ay sonra ortaya çıktı. İYİ Parti olarak Türkiye'nin herhangi bir yöneticisi hakkında, Türkiye ile ilgili dışardan birisinin böyle ahkam kesmesini tabii ki kabul etmiyoruz. Bizim kızdığımız, Biden'ın ağzının payının 7 ay önce verilmemesidir. Adam konuşmuş, kendisi bile bunu unutmuş, 7 ay sonra Türk kamuoyunda bu dile getirilerek böyle bir meydan okuma yapılıyor. Şu anda bunun açıklanıyor olması, iç siyasete yönelik bir davranış." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:07

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Erdoğan'ın açıklayacağı müjde dileriz işe yarar bir şey olur' - Son Dakika

Son Dakika

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın         
12:08
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu         
07:42
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu         
05:23
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti         
22:34
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 18:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Erdoğan'ın açıklayacağı müjde dileriz işe yarar bir şey olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei