İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi - Son Dakika

İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, Çöp Transfer Merkezi'nin kurulacağı Cırgalan Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, Çöp Transfer Merkezi'nin kurulacağı Cırgalan Mahallesi'nde vatandaşları dinledi. Mahalle sakinlerinin dertlerini dinleyen Yücel, "Madem bu tesis son teknoloji ile yapılıyor ve kokuya neden olmayacak o zaman evlerinin önlerine bu tesisi kursunlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İyi Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, İlçe Sekreteri Selahattin Ayrıç ve Kocasinan Meclis Üyesi Osman Türk ile birlikte Cırgalan Mahallesi sakinlerinin dertlerini diledi.

Cırgalan Mahalle Muhtarı Hayrullah Göktaş ve Cırgalan'da yaşayan mahalle sakinleri meydanda toplanarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilen Çöp Transfer Merkezi ile ilgili itirazlarını İyi Partili isimlere iletti. Cırgalan Mahallesindeki halk gerek CİMER'e gerekse Büyükşehir Belediyesine itirazlarını yapmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade ettiler.

Bekleyişini sürdüren vatandaşlar, Kazım Yücel'e ulaşıp İYİ Partili isimleri davet ederek sorunlarına çözüm getirilmesini bir kez daha ifade etti. Kalabalık bir şekilde mahalle meydanın da toplanan mahalle sakinleri bu bölgede bir çöp toplama merkezi kurulmasını istemediklerini bununla ilgili yapılması gereken tüm girişimlerde bulunacaklarını ve Büyükşehir Belediyesinin bir an önce bu karardan dönmesini istediklerini dile getirdiler.

Mahalle sakinlerini dinleyen ilçe yöneticileri ile birlikte dinleyen İyi Partili Kazım Yücel, Cırgalan ve Buğdaylı bölgesinde kentsel dönüşüm adı altında yapılması planlanan Çöp Transfer Merkezi yapılmak istendiğini, mahallelerden toplanan çöplerin bu bölgede bir araya getirilip buradan araçlarla şehrin başka bir alanına transfer edileceğini belirtti.

Meclisteki süreci mahalle sakinleri ile paylaşan Yücel, "Biz buna itiraz ettik. Bizim İtirazımıza rağmen oy çokluğu ile meclisten geçirdikten sonra ilerleyen aşamada Cırgalan ve Buğdaylı mahalle muhtarlarımız ve bizlerde belediyede İyi Parti Belediye Mensupları olarak teşkilatlarımız başta olmak üzere bu konunun yanlış lokasyon olduğunu dile getirdi. Bizim itirazlarımız karar komisyona havale edildi. Bununla zaman kazanmaya çalışacaklar. Mahalle sakinlerinin itirazına rağmen o tesisi kurmaya çalışacaklar. Kararın yanlış olduğunu hala savunuyoruz ve itiraz ediyoruz. Buraya Kocasinan'ın bütün mahallelerinden kamyonlar gelecek. Gelen her kamyon olmasa bile büyük bir bölümü bu mahalleden geçecek ve geçerken de çöp suları araçlardan buraya damlayacak. Kentin en güzel mahalleleri çöp kokusundan geçilmeyecek. O yüzden mutlaka itiraz hakkınızı kullanın ve bunun başka alana taşınmasını sağlayın. Biz arkanızdayız" dedi.

Yücel, "Burası merkez için yanlış bir lokasyon. Bu tesis buraya yapılmamalı. Hemen yanımızda İldem, Beyazşehir, Cırgalan, Buğdaylı, Anadolu Harikalar Diyarı var. Bir de Okçuluk Merkezi yapılıyor buraya. Burası kentin en vizyon noktası. O yüzden bu doğru değil. Sizi ikna içinde belki teknik terimler kullanacaklar. Yok bu kapalı devre olacak, çevreye koku falan vermeyecek diye. Mademson teknoloji o zaman en güzel yerlere bu tesisi kursunlar. Hatta evlerinin önüne bu tesisi yapsınlar" dedi.

Kazım Yücel, "Bakın zaten Kayseri'nin Ankara girişine iki tesis kurdular. Hem çöp toplama tesisi hem de atık su arıtma tesisi. Girişte inanılmaz bir koku var. Bu kez şehrin doğusunu da kokutacaklar. Buna itiraz haklarımızı kullanarak engel olmak zorundayız. Biz İyi Parti olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Sizde cılız değil, gür bir sesle buna itiraz edin. Herkes itiraz dilekçesini versin ve bu tesis buraya değil de başka bir alana yapılsın" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ile konuyu görüşen İyi Parti heyeti konuyu takip edeceklerini belirttikten sonra mahalleden ayrıldı. - KAYSERİ

İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi
İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi
İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi
İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi

İYİ Parti, Kocasinan, Transfer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi - Son Dakika

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