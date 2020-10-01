İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi

İyi Partili Kazım Yücel, Kocasinan'ın mahallerini tek tek gezerek mahallelerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi, System.String[]

İyi Partili Kazım Yücel, Kocasinan'ın mahallerini tek tek gezerek mahallelerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sarımsaklı ve Cırgalan Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyerek gündeme taşıyan Yücel, bu kez korona virüs salgınının yoğun görüldüğü Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel ile görüştü. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Yücel, "Sahabiye Mahallesi muhtarı ile mahallenin sorunlarını konuştuk. Muhtarımız Alim Gerçel bize bir çok konuda dert yandı. Özellikle mahallede saat 17.00'den sonra hemen hemen bütün dükkanların kaldırımları işgal ettiğini ve mahallede bulunan mülteciler nedeniyle güvenlik konusunda zaman zaman tereddütlerin oluştuğunu, mahallede çöp konteynerlerinin yetersizliği nedeniyle çöp sorunu yaşandığını, bölgede oturulmayan ve boş bir çok binanın bulunduğunu bunların da hem kokuya neden olduğunu hem de bağımlıların mekanı haline geldiğini öğrenmiş olduk" dedi. Görüşmede Sahabiye Mahallesinde artan korona virüs vakaları da ele alındı. Yücel, "Bu mahallemizde mülteciler çok fazla. Mültecilere de korona virüs tehlikesi maalesef yetirince anlatılamamış. Zaten millet olarak rahatlıkları kamuoyunca biliniyor. Burada yaşayanlar maalesef yaşam tarzlarını virüse rağmen değiştirmemiş. Yine bu bölgede iş merkezleri de fazla. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu mahallede 400'den fazla ev karantina altına alınmış durumda. Bu mahalle için özel önlemler alınması gerektiğini ve tedbirlerin artırılmasını gerektiğini konuştuk" şeklinde ifadeler kullandı

Yücel, yine Mahalle Muhtarı Alim Gerçel ile pandemi sürecini konuştuklarını ve bu süreçte mahallede kuralların hiçe sayıldığını öğrendiğini belirtti. Yücel, ayrıca Muhtar Gerçel'in Perşembe Pazarının yerinden dert yandığını da vurguladı. Yücel, "Muhtarımız bizden yol ortasına kurulan Perşembe Pazarının yerinin değiştirilmesini istedi. Muhtar Gerçel, pazarın Refika Küçükçalık Ortaokulunun arkasında yıkılan metruk binaların yerine geçici olarak taşınması gerektiğini böylelikle de hem trafiğin rahatlayacağını hem de vatandaşın daha derli toplu alanda pazardan faydalanabileceğini anlattı. Muhtarımız yine mahallerin büyük bir otopark sorununun bulunduğunu bunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Yine muhtarımız her mahallede olan Semt Konaklarının Sahabiye'de bulunmadığını, kendilerinin de en eski yerleşim yeri olarak bunu hak ettiklerini bize anlattı. Biz de muhtarımızın haklı taleplerini dinledik, sorunları not ettik. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunları ilgili alanlarda dile getirip çözüm üretmeye çalışacağız. Muhtarımıza bizi kabul ettiği ve dertlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Biz vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Zaten biz onlar için varız" dedi. - KAYSERİ

İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi
İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi

Sarımsaklı, Kocasinan, İşgal, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler         
22:45
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye'nin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei