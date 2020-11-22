İYİ Partili Kazım Yücel, "Türkiye'de tarım, hayvancılık ve et üretimi bitiyor" - Son Dakika

İYİ Partili Kazım Yücel, "Türkiye'de tarım, hayvancılık ve et üretimi bitiyor"

22.11.2020 15:28
İYİ Partili Kazım Yücel,

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşların sıkıntılarını yerinde dinlemeye devam ediyor.

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşların sıkıntılarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Yücel, Cırgalan Mahallesindeki besi çiftliklerini ve süt üreticilerini ziyaret etti. İşletmeleri tek tek dolaşan Yücel, besicilerin ve süt üreticilerinin sıkıntılarını not etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yücel, " Türkiye'de tarım, hayvancılık ve et üretimi bitiyor. Süt üreticileri can çekişiyor" dedi.

HER KESİMİ KAZIM YÜCEL DİNLİYOR

Kayseri'de izlediği siyaset tarzı ise her kesimin takdirini toplayan ve herkesin sıkıntılarını çözmek için yoğun çaba sarfeden İyi Partili Kazım Yücel,bu kez Cırgalan Mahallesindeki besi çiftliklerini ve süt üreticilerini ziyaret etti. İşletmeleri tek tek dolaşan Yücel, besicilerin ve süt üreticilerinin sıkıntılarını not etti.

SIKINTILARINI KAZIM YÜCEL'E ANLATTILAR

Cırgalan Mahallesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yem maliyetleri, saman fiyatları, et kesim ücreti, süt alım fiyatları gibi konularda Kazım Yücel'e dert yandılar. Özellikle hayvancılık sektöründe uğraşan vatandaşlar, yıl boyunca bir hayvana harcanan paranın karşılığını alamadılarını ve her geçen gün kötüye gittiklerini dile getirdiler. Vatandaşlar, Kazım Yücel'e bu duruma çare bulunmadığı takdirde hayvancılık sektörünün yakında biteceğini anlattılar.

14 BİN 500 TL HARCIYOR, 10 BİN TL KAZANIYOR!

Besici ve süt üreticilerin feryatlarını dinleyen Kazım Yücel, Türkiye'nin vahim sona doğru gittiği söyledi. AKP iktidarının besici ve süt üreticisini unuttuğunu belirten Yücel, "Türkiye'de tarım bitiyor, hayvancılık bitiyor,et üretimi bitiyor. Türkiye'de maalesef tarım işi ile uğraşanlarla konuşan yok. Türkiye'de et üretimi niye bitiyor, bunu soran bile yok. Çok iyi hatırlıyorum, 1985 yılında Kayseri'nin nüfusu 400 bindi. O tarihlerde et üretimi ile tahıl üretimi eş değerdi. Bu ürünleri dışarıdan ithal etmemize gerek yoktu. Bugün 2020 yılında Kayseri eti de yemi de dışarıdan ithal eder duruma geldi. Bugün bir danayı 7 bin veya 7 Bin 500 TL'ye alan bir üretici buna günlük 20 TL yedirdiğinde ayda 600 TL harcamış oluyor. Yani bir yılda 7 Bin 200 TL harcadığı hayvana 7 Bin 500 TL'ye de aldığını kabul edersek, besicilere bir hayvanın maliyeti 14-15 bin TL oluyor. Bu hayvanı kesime götürdüğünüzde en iyi hayvanın karkas et kesim fiyatı 33 TL. Eğer buzağı ise 31 TL ve inek ise 29 TL. Bir hayvanın 250-300 TL olduğu varsayılırsa bu hayvanı kestirdiği zaman besicinin eline 10 Bin TL geçiyor. 14 Bin veya 14 Bin 500 TL'ye mal ettiği hayvanı 10 Bin TL'ye kestirince bir sonraki yıl ben bu hayvan üretimini yapmayacağım diyor. Yani hayvancılıkla uğraşmayacağım diyor. Sayın yetkililer, bizim burada ifade ettiğimiz konular Türkiye'nin gerçekleri. Biz bunları Kayseri kamuoyuna duyurmak durumundayız. Bakın ileride et üretimi daha da aşağıya düşecek. Besicilikle uğraşan arkadaşlarımızın amacı evlerine ekmek götürmek. Bu üretimini devamlı yapmak ve kırmadan, dökmeden çocuklarına ekmek götürmek istiyorlar. Ama bir hayvanda 3- 4 Bin TL zarar ederse niye üretsin?" diye sordu. - KAYSERİ

Türkiye, Siyaset, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Kazım Yücel, 'Türkiye'de tarım, hayvancılık ve et üretimi bitiyor' - Son Dakika


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