Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş AK Parti'ye geçti - Son Dakika

2019 yerel seçimlerde İYİ Parti'den Bandırma Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçilen Basri Ersan Kırbaş düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

Yaklaşık 1 yıl önce partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Basri Ersan Kırbaş, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde AK Parti saflarına geçti.

Törene AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan katıldı.

Törende konuşan AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, AK Parti ailesinin gün geçtikte büyüdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş ise Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini engellemek adına Bandırma Belediye Meclisi'nde etik olmayan kararlar alındığını, bu karar sonucu işletilen hukuki süreç neticesinde adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kırbaş ayrıca mecliste iki taraf oluştuğunu ve kendisinin hizmet tarafını seçtiğini söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir'de sanal gündemlerle algı peşinde koşanların, demokrasiyi engellemeye çalışanların amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. "Kazanan adalet oldu, demokrasi oldu" diyen Başaran, "Düşürülen meclis üyelerimizle ilgili yürütmeyi durdurma kararları neticesinde Büyükşehir Belediye Meclis aritmetiği bugün daha da güçlenmiş bir şekilde devam ediyor. " şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise AK Parti ve Balıkesir'in güçlendiğini ifade etti.

Yılmaz, "Ocak ayından itibaren hem Susurluk'ta hem de Bandırma'da ucuz bir siyasetin sonucu olarak meclis üyelerini düşürme kararı gerçekten Balıkesir gündemini meşgul etti. Ama bu süreç yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile şehrimize zarar vermeden sonuçlanmış oldu. Basri kardeşimiz bu süreçte tarafları ve yapılan işleri net bir şekilde gördüğünü, AK Parti'mize katılmak istediğini beyan etti. Böylece meclis aritmetiği tekrar güçlendi. Yürütmeyi durdurma kararları meclisin aynen devam edeceğini, arkadaşımızın bize katılmasıyla şu an Cumhur İttifakı olarak mecliste hiçbir sıkıntı yaşamadan Balıkesir'e daha iyi hizmet etme imkanına kavuşacağımızı gösteriyor. Güzel hizmetler için Balıkesir daha da güçlenerek yoluna devam ediyor." dedi.

Basri Ersan Kırbaş'ın AK Parti'ye geçmesi sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı 3 yıl sonra Meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği 47 Cumhur İttifakı, 46 Millet İttifakı olarak yeniden şekillendi.