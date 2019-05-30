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İYİ Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

45 dakika önce

Manisa'da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.

İYİ Partili meclis üyesi partisinden istifa etti, System.String[]
Manisa'da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen Reşide Sağlam, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Sağlam, "Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetimde bulunan bazı kişiler ile yaşamış olduğum fikir çatışmalarından dolayı İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" dedi. Sağlam, görevine ise bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Reşide Sağlam'ın partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti'nin Salihli Belediye meclisindeki üye sayısı ise 3'e düşmüş oldu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:58 Kaynak: İHA
Manisa, Salihli, İYİ Parti, Politika
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