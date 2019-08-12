İYİ Partili Milletvekilinin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

İYİ Partili Milletvekilinin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybettiİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı.

İYİ Partili Milletvekilinin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Milletvekili Sıdalı, 33 AAB 33 plakalı otomobili ile Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir yaya otoyolda karşıdan karşıya geçmek için yola fırladı.

Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan Sıdalı geri manevra yaparak, ağır yaralanan yayanın başka otomobiller tarafından ezilmemesi için güvenlik önlemi aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri otoyolu keserek kaza alanında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı