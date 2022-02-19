Son dakika haberleri: İYİ Partili Dervişoğlu: "Talip olduğumuz yer doğrudan doğruya Türkiye'yi yöneten başbakanlıktır" - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parti olarak Türkiye'yi yönetmeyi ve birinci parti olmayı hedeflediklerini söyledi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti Genişletilmiş İzmir İstişare Toplantısı'na Müsavat Dervişoğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile partililer katıldı.

Müsavat Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin "gücünü sevgiden" aldığını ve Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi. Yer aldıkları ittifakın başka siyasi partilerin ittifakına benzemediğini kaydeden Dervişoğlu, "Biz bir ittifak kurduk diye her konuda aynı görüşleri paylaşacak, bütün her şeyi müştereken göğüsleyecek bir duruş sergilemiyoruz. Birisine kayıtsız şartsız bağlılığımız yok. Diğer ittifakı kastediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin Milliyetçi Hareket Partisi ile kurmuş olduğu ittifak bambaşka bir ittifak. Onların günahları da ortak, varsa sevapları da ortak ama İYİ Parti'nin olduğu yerde o yok." diye konuştu.

Partilerinin iyi işler yapmaya, ortak değerler üretmeye, büyük siyasi sonuçlar elde etmeye yönelik bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın inşallah iktidarı birlikte inşa edeceğiz, o iktidarın İYİ Parti olarak da yöneteni de Allah'ın izniyle biz olacağız. Talip olduğumuz yer doğrudan doğruya Türkiye'yi yöneten başbakanlıktır. Bunun gerçekleşmesi için birinci parti olmak gerekmektedir. Yol taşlarını da ona göre düzenlemek mecburiyetindeyiz. Farklı siyasi partilerden gelen insanların oluşturduğu bir yapıyız. İçimizde o ufak tartışmaların dışında herhangi bir ayrışma da yaşanmadı."

Dervişoğlu, şimdi 6 partinin görüşmelerinin söz konusu olduğunu ifade ederek "İki parti arasında yürütülen görüşmelerle 6 parti arasında yürütülen görüşmeler aynı görüşmeler olmuyor. Biraz daha zor bir süreç bekleniyor ama milletin de bizden bir beklentisi var. İYİ Parti'nin önderliğinde kurulmuş ittifakın ruhunun sürdürülmesini istiyor aziz milletimiz." dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iktidarın koronavirüs salgınına karşı gereken önlemleri alamadığını, ekonominin iyi yönetilemediğini, bu durumun da milletin elektrik faturalarına yansıdığını ileri sürdü.

İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise gelecek seçimlerde milletten aldıkları güçle iktidara geleceklerini savundu.