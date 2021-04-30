İYİ Partili Örs, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Örs, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi Açıklaması

30.04.2021 18:19
İYİ Partili Örs, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Rize'deki İkizdere Vadisi'nin doğal sit alanı statüsünde yer aldığını, dünyada korunması gereken 200 bölgeden birisi olduğunu belirterek, yapılması planlanan taş ocağının bölgeyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Rize'deki İkizdere Vadisi'nin doğal sit alanı statüsünde yer aldığını, dünyada korunması gereken 200 bölgeden birisi olduğunu belirterek, yapılması planlanan taş ocağının bölgeyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İkizdere ilçesinde faaliyet gösterecek taş ocağının çevresel tahribat oluşturacağını, yöre halkının günlerdir yükselen feryadını, kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin, Rize'nin en geniş sınırlarına sahip olduğunu, AK Parti iktidarında sürekli kan kaybettiğini ileri süren Örs, şöyle devam etti:

"Şu an ilçede kamunun istihdam yarattığı tek bir kurum yoktur. Sanayi ve tarım gelirleri açısından yeterli olmayan bölgede, turizm, alternatifsiz ekonomik kurtuluştur. İkizdere Vadisi dünyada korunması gereken 200 bölgeden birisidir. Söz konusu taş ocağı faaliyete geçerse bu vadi asla eski haline dönmeyecek. Hatıralarıyla beraber mevcut yaşam da taş ocakları ile beraber yok olup gidecek."

Örs, söz konusu taş ocağından yılda 100 bin metreküp taş çıkarılmasının planlandığını, nakliye için kullanılacak yolun ormanlık alan içinde olduğunu, alternatif bir güzergahın da belirlenmediğini belirtti.

İlgili şirketin, proje dosyasına koyduğu fotoğrafların, İşkence Deresi'ne ait olmadığı iddialarının araştırılması gerektiğini vurgulayan Örs, şunları kaydetti:

"Söz konusu alan kayın ve kestane ağaçlarıyla kaplı bir orman arazisidir. Projenin tamamı orman arazisindedir. Hal böyleyken taş ocağında ısrar edilmesi hangi akla hizmet etmektedir? İkizdereli vatandaşlarımız 'lojistik liman, yol ve benzeri yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız' diyor. Bölge halkı hayat damarlarının kesileceğine inanıyorlar. ve yetkililerin de bunu görmesini, duymasını istiyor. İktidar sahipleri halkın bu haklı tepkilerine kulak versinler. Şirketin avukatı gibi davranan iktidar mensupları, haklı tepkilerini dile getiren vatandaşlarımızı terör örgütleri ile ilişkilendirme gayreti içine düşmüşler. Halk, projeden vazgeçilmesini talep ediyor."

İYİ Parti, İkizdere, Trabzon, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Örs, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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