İYİ Partili Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a "İskilipli Atıf Hoca" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Partili Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a 'İskilipli Atıf Hoca' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a "İskilipli Atıf Hoca" eleştirisi Açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İskilipli Atıf Hoca'nın, "İstiklal Harbi'ne karşı Yunan ordusunun yanında aktif rol alması ve Cumhuriyet rejimine karşı isyan hareketleri ile irtibatlı olması" nedeniyle idam edildiğini söyledi.

İYİ Partili Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İskilipli Atıf Hoca'nın, "İstiklal Harbi'ne karşı Yunan ordusunun yanında aktif rol alması ve Cumhuriyet rejimine karşı isyan hareketleri ile irtibatlı olması" nedeniyle idam edildiğini söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "saray rejiminin izlediği hatalı politikaların bedelini, sahada çarpışan asker ve istihbaratçıların ödemeye devam ettiğini" öne sürdü.

Suriye'de 16 askerin, Libya'da 2 istihbaratçının şehit olmasının, "Şehitler Tepesi boş kalmayacak inşallah" diyerek izah edilmesinin "anlaşılır olmadığını" ifade eden Özdağ, "Erdoğan'ın, şehitlerden bahsederken 'birkaç şehit' ifadesi ile şehitleri adeta değersizleştirmesi, önemsizleştirmesi de izah edilebilir değildir. Şehitlerimiz, milli tarihimizin parçaları, ailelerinin, anne ve babalarının bir taneleridir. Şehitlerimiz milli bir saygıyı hak ediyorlar." dedi.

Libya'da verilen şehitlerin Türk kamuoyundan gizlenmesinin de izah edilemeyecek bir durum olduğunu savunan Özdağ, "Neden gizliyorsunuz? Libya'daki iç savaşa katılmanızın Türk halkı tarafından kabul edilmediğini görerek, şehit haberlerinin gelmesine halkın tepki vereceğini düşünerek mi şehit haberlerini gizliyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Özdağ, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin isminin, "Atatürk" çıkarılarak "İstanbul" olarak değiştirildiğini belirterek, "Hazreti Peygamberimizin, 'Konstantinopolis'i fetheden komutan ne güzel komutan, Konstantinopolis'i fetheden asker ne güzel asker' hadisi şerifinde övdüğü İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ikinci fatihi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını binalardan kaldırabilirsiniz ancak milli vicdan ve milli tarihteki şerefli yerinden asla kaldıramazsınız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da Çorum'da yaptığı bir konuşmada, İskilipli Atıf Hoca'yı savunduğunu anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:

"İskilipli Atıf, fes yüzünden idam edilmemiştir. İstiklal Mahkemesi kararı göstermektedir ki idam kararının gerçek nedeni, İstiklal Harbi'ne karşı Yunan ordusunun yanında aktif rol alması ve Cumhuriyet rejimine karşı isyan hareketleri ile irtibatlı olmasıdır. İskilipli Atıf Hoca, Türk İstiklal Harbi'nin karşısında yer almış bir zattır. İskilipli Atıf Hoca, mağlubiyeti kabul etmiş, Türk milletinden, kendisini galiplerin insafına terk etmesini istemiş bir kişidir. İskilipli Atıf Hoca, üyesi olmak bizim için bir şeref olan Gazi Meclisin yanında değil, karşısında yer almıştır. Hem Mehmet Akif Ersoy'un ve Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Hoca'nın hem İskilipli Atıf Hoca'nın yanında yer alamazsınız."

İskilipli Atıf Hoca, Numan Kurtulmuş, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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