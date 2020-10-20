İYİ Partili Özdağ'dan, partisinin il başkanına FETÖ suçlaması - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Özdağ, "Genel başkan Meral Akşener'i bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var diye uyardım. Bu arkadaş kurucu yapılmadı müdahalemle. Daha sonra İstanbul il başkanı oldu. Bu benim için en büyük hayal kırıklığı ve kırılmadır" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

"Genel başkanı uyardım"

Partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener'i bu konuda uyardığını kaydeden Özdağ, "Bu zatın(Enver Altaylı) yeğeninin partinin kurucuları arasında olduğunu duydum. Genel başkanı uyardım. Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım dedim. Bu arkadaş kurucu yapılmadı müdahalemle. Daha sonra partiye geldi, 1 Nisan kongresinden sonra Genel İdare Kurulu'na girdi. Genel başkanı tekrar uyardım. Genel Başkan Bütün sorumluluğu üzerine aldığını söyledi. Genel İdare Kuruluşuna girdi, Genel Başkan yardımcısı oldu, partinin sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Bu benim için en büyük hayal kırıklığı ve kırılmadır" dedi.

"FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivili topum örgütünün başkan yardımcılığını yapmış"

Buğra Kavuncu Enver Altaylı'nın yeğeni mi şeklideki soru üzerine Özdağ, "Evet öyle. Yeğeni olması bir şey ifade etmez. İnsanların yeğenleri kardeşleri şu olur bu olur fakat FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivili topum örgütünün başkan yardımcılığını yapmış. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvurmuş. Bunun izahı yok" dedi.

"Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz"

Özdağ devamla, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve değişik aşamalarda tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

İddialarla ilgili aynı programına telefonla bağlanan Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kavuncu, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Kongre süreci sonrasında yaşanan tartışmalarla alakalı sosyal medyada veya herhangi bir mecrada tek bir beyanım olmadı. Çünkü parti içi bir meseledir. Partiye zarar verecek kamuoyu önünde kişisel çıkarlar için bu tartışmaların yapılmasını hiçbir zaman sağlıklı bulmadım. Fakat bugün hukuk katliamı yapıldı. Ben yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendiside taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözme yoluna gittik. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Allah bizi başkasına iftira atmaktan saklasın.Türk mahkemelerine de beni doğumumdan bu yaşıma kadar tüm yaşantımı didik dik etmesi için imkan vereceğim. Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İş Adamları Derneği. Bu dernek o dönem Kazakistan'da, Türk firmalarının mensup olduğu tek dernekti. 180'e yakın firma vardı. Bunların içerisinde çok sayıda uluslararası marka olmuş firma da vardı. Sempatizan olan firmalar da vardı. 2006'dan 2010 yılına kadar dernek yöneticisi olarak çalıştım. 2010 yılında Kazakistan'dan ayrılarak İsviçre'de iş hayatıma devam ettim. Daha sonra 2014'te sanırım Fettah Tamince derneğin başkanı oldu. Sanki Fettah Tamince ile çalışmışız gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bunlar üzüntü verici" dedi. - İSTANBUL