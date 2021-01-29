İYİ Partili Özlale'den "enflasyonla mücadele" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Özlale'den "enflasyonla mücadele" açıklaması Açıklaması

29.01.2021 13:29
İYİ Partili Özlale'den

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Enflasyonla mücadelede sadece TCMB'nin izleyeceği para politikasına bel bağlanmamalıdır.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Enflasyonla mücadelede sadece TCMB'nin izleyeceği para politikasına bel bağlanmamalıdır. Tarım politikalarının bir an önce değiştirilmesi, beklentilerin doğru yönetilmesi ve maliye politikasının destekleyici olması gerekir." dedi.

Özlale, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de düşüremeyen tek bir ülke olmadığını ancak enflasyonu düşürmenin bir istihdam ve üretim maliyeti bulunduğunu söyledi. Ümit Özlale, bu maliyeti düşürmek için toplumsal mutabakat ve beklentilerin yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Parti olarak iş örgütlerinin ortak bir metinle açıkladığı fiyat istikrarı vurgusu ile enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın siyasi bir çerçevede hareket etmeyen ciddi tutumunu desteklediklerini vurgulayan Özlale, iktidara yakın gazetelerin haksız eleştirilerine aldırmamasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

Enflasyonun başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere ülkenin tüm fertlerini fakirleştirdiğini belirten Özlale, "Bu yüzden de İYİ Parti olarak enflasyonla mücadelenin bir öncelik olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu. Bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Özlale, ???????"Enflasyonla mücadelede sadece TCMB'nin izleyeceği para politikasına bel bağlanmamalıdır. Enflasyonun yüksek olmasının temel nedenlerinden biri olan tarım politikalarının bir an önce değiştirilmesi, beklentilerin doğru yönetilmesi ve maliye politikasının destekleyici olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gıda fiyatlarının arttığı bu günlerde suskunluğunu anlayamadıklarını dile getiren Özlale, "Beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tarım ve Orman Bakanı'nı görevinden affetmesidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Özlale, kısa dönemde çiftçinin kullandığı mazottaki verginin yarıya düşürülmesinin çiftçiye nefes aldıracağını söyledi.

Salgın dolayısıyla toplu tüketim merkezlerinin zayıflayıp gıda toptancılarının iyice zor durumda kaldığı bu dönemde inisiyatifin tamamen zincir marketlerde kalmasının da sakıncalı olduğuna işaret eden Özlale, bu marketlerin mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Naci Ağbal, İYİ Parti, Tarım, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Özlale'den 'enflasyonla mücadele' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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