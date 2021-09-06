İYİ Partili Özlale'den "Orta Vadeli Program" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, daha önceki "Orta Vadeli Plan"larda (OVP) Türk lirası konusunda, yeni açıklanan OVP'deki kadar hızlı değer kaybının öngörülmediğini bildirdi.

Özlale, Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

OVP'deki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedeflerinin hem Türk lirası hem de dolar cinsinden yayımlandığını hatırlatan Özlale, "Biz de bu iki değişkeni kullanarak hükümetin kur beklentisini hesaplayabiliyoruz. OVP'ye göre ortalama dolar-Türk lirası paritesi 2021'de 8,3, 2022'de 9,27, 2023'te 9,77, 2024'te ise 10,27. Daha önceki programlarda da 'Türk Lirası değer kaybedecek' deniyordu ama bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörülmüyordu." görüşünü savundu.

Bu sene ortalama dolar kuru beklentisinin 8,3 lira olduğuna dikkati çeken Özlale, ortalamanın 8,3 olması için yılın geri kalanındaki kur ortalamasının 8,8 olması gerektiğine işaret etti.

Enflasyonda da kur uyuşmazlığıyla karşı karşıya kalındığını öne süren Özlale, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk lirasının değer kaybetmesi hiçbir şekilde yerli ve milli olmayan ekonomimizde ithal tüketim mallarının fiyatında artış yaratarak tüketici enflasyonunu, üreticilerin girdi maliyetlerini artırarak da üretici enflasyonunu etkiliyor. Hal böyle iken OVP'de 1 doların 10 TL'yi geçeceği öngörülse de her ne hikmetse enflasyonda sürekli bir düşüş bekleniyor. Bu da iki şekilde olabilir, ekonomide iyi bir beklenti yönetiminin yanı sıra eşi benzeri görülmemiş bir verimlilik artışı sağlanır. Bu düşük ihtimal. Mevcut TÜİK yönetiminden enflasyon verilerini biraz daha baskılaması istenir. Bu çok daha yüksek bir ihtimal."