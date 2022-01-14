İYİ PARTİLİ PAÇACI: TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, 'İYİ Parti'nin iktidara giden taşları bu toplantılarla döşeniyor. Zamanında veya erken olsa da her vesileyle seçim konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda tünelin ucundaki ışık da göründü. İYİ Parti 4'üncü yılını doldururken, ilk seçimlerle inşallah iktidarla tanışmış olacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyet birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Konya'nın önemli bir il olduğu ve bu gibi toplantıların diğer illerinde de devam edeceğini belirtti. Paçacı, "Bugün yapılan toplantıda gördüğüm şu; İYİ Parti'nin iktidara giden taşları bu toplantılarla döşeniyor" dedi.

'İYİ PARTİ 4'ÜNCÜ YILINDA İKTİDARLA TANIŞMIŞ OLACAK'

Paçacı, 'Değerli arkadaşlar seçimlere az bir süre kaldı. Zamanında veya erken olsa da her vesileyle seçim konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda tünelin ucundaki ışık da göründü. Değerli arkadaşlar devletimiz çok ciddi risklerle karşı karşıya, milletimiz çok büyük problemlerle karşı karşıya. Bu problemlerin çözümü öyle görünüyor ki, seçimle nihayet bulacaktır. İYİ Parti 4'üncü yılını doldururken ilk seçimlerle inşallah iktidarla tanışmış olacaktır" diye konuştu.

Toplantıdan sonra heyet, kentin farklı noktalarında ve ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.