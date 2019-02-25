Son Dakika Haberleri: İyi Partili Parlak Lokma Etkinliğine Katıldı

İyi Partili Parlak Lokma Etkinliğine Katıldı

42 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğine katıldı.

İyi Partili Parlak Lokma Etkinliğine Katıldı, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğine katıldı.

Burada yoğun ilgi karşılanan Parlak daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Adayı Parlak, projelerini paylaşarak, seçimlerin önemine değindi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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