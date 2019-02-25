İyi Partili Parlak Lokma Etkinliğine Katıldı
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İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğine katıldı.
İYİ Parti Yeşilyurt
Belediye Başkan Adayı Cem Parlak
, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya
Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğine katıldı.
Burada yoğun ilgi karşılanan Parlak daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Adayı Parlak, projelerini paylaşarak, seçimlerin önemine değindi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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