İyi Partili Parlak, Pazar Esnaflarıyla Buluştu.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Semt Pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Semt Pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Pazar esnafı tarafından yoğun ilgi karşılanan Parlak, "Pazarda gezerken fiyatlarının ne kadar pahalı olduğunu gördüm. Pazarcılar şikayetçi, vatandaş şikayetçi. Pazarcıları çöp ve bir çok sıkıntıları var. Fiyatların pahalı olması pazarcılardan kaynaklanmıyor. Sorun gübre, elektrik, mazot ve ilaçlama fiyatlarının artmasından kaynaklanıyor" dedi.



Pazarcı esnaflarıyla ilgili projelerinin olduğunu söyleyen Parlak, "Yeşilyurt ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu