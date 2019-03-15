İyi Partili Parlak, Pazar Esnaflarıyla Buluştu.
33 dakika önce
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Semt Pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Semt Pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Pazar esnafı tarafından yoğun ilgi karşılanan Parlak, "Pazarda gezerken fiyatlarının ne kadar pahalı olduğunu gördüm. Pazarcılar şikayetçi, vatandaş şikayetçi. Pazarcıları çöp ve bir çok sıkıntıları var. Fiyatların pahalı olması pazarcılardan kaynaklanmıyor. Sorun gübre, elektrik, mazot ve ilaçlama fiyatlarının artmasından kaynaklanıyor" dedi.
Pazarcı esnaflarıyla ilgili projelerinin olduğunu söyleyen Parlak, "Yeşilyurt ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:41 Kaynak: İHA
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