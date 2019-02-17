Son Dakika Haberleri: İyi Partili Parlak Seçim Bürosu Açtı

İyi Partili Parlak Seçim Bürosu Açtı

24 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Fahri Kayahan'da seçim bürosu açtı.

İyi Partili Parlak Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Fahri Kayahan'da seçim bürosu açtı.

Yoğun katılım sağlandığı açılışta bir konuşma yapan Parlak, 3 ay önce seçim startını verdiklerini belirterek, çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Karış karış her yeri gezdiklerini ve evlerin kapısını tek tek çaldıklarını ifade eden Parlak, vatandaşların gönlüne girmeyi başardıklarını aktardı.

Parlak, "Her yeri gezdik birçok sivil toplum kuruluşunu gezdik. Mahallerimizi gezdik sorunlarımızı öğrendik. Yapabileceklerimizi burada listeler halinde çıkarttık. İnşallah bunların sözünü vermek için tekrar sahalarda olacağız" diye konuştu.

Parlak seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını dileyerek, daha çok insanın elini sıkacaklarını ve daha çok çalışacaklarının sözünü verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

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