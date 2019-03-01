Son Dakika Haberleri: İyi Partili Parlak'tan, Çınar'a Proje Eleştirisi

İyi Partili Parlak'tan, Çınar'a Proje Eleştirisi

1 saat önce

31 Mart seçimlerinde son bir aya girilirken, çalışmalarına ara vermeden devam eden İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, mevcut Başkan Mehmet Çınar' eleştirerek, "Yıllardır bunlar Yeşilyurt Belediyesi'ni yönetmiyor mu.

İyi Partili Parlak'tan, Çınar'a Proje Eleştirisi, System.String[]
31 Mart seçimlerinde son bir aya girilirken, çalışmalarına ara vermeden devam eden İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, mevcut Başkan Mehmet Çınar' eleştirerek, "Yıllardır bunlar Yeşilyurt Belediyesi'ni yönetmiyor mu. AK Parti'nin adayı çıkmış 31 Mart'tan sonra projelere ağırlık vereceğiz diyor" ifadelerini kullandı.

İyi Partili Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçimler öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Her gün esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerinde de bulunan Parlak, vatandaşlarla bire bir görüşerek, talep ve isteklerini dinliyor. Yakın ilgi gören Parlak, AK Parti'nin adayı olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, '31 Mart'tan sonra projelere ağırlık vereceğiz' açıklamasını da sert bir şekilde eleştirdi. Parlak, "Yıllardır bunlar Yeşilyurt Belediyesi'ni yönetmiyor mu? AK Partinin adayı çıkmış 31 Mart'tan sonra projelere ağırlık vereceğiz diyor. Sen yıllardır yapmadığın projeleri şimdi mi düşündün? Seçime bir ay kalmış projelere 31 Mart'tan sonra ağırlık vereceğiz demek milleti kandırmaktır. 5 yılda yapamadığınızı seçimden sonra mı yapacaksınız?" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Cem Parlak, belediye başkan adayı, Politika
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