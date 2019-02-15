Son Dakika Haberleri: İyi Partili Parlak Vatandaşın Sorununa Ortak Oldu

İyi Partili Parlak Vatandaşın Sorununa Ortak Oldu

32 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, eviyle ilgili doğalgaz sıkıntısı yaşadığını söyleyen bir vatandaşın evine giderek, sorunun çözülmesi yetkililerle görüşme yaptı.

İyi Partili Parlak Vatandaşın Sorununa Ortak Oldu, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, eviyle ilgili doğalgaz sıkıntısı yaşadığını söyleyen bir vatandaşın evine giderek, sorunun çözülmesi yetkililerle görüşme yaptı.

İYİ Partili Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt'u karış karış gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Parlak, bu kapsamda ilçeye bağlı Hıroğlu Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Parlak, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Gittiği yerlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarına da kayıtsız kalmayan Parlak, esnaf gezisi sırasında sorunu olduğunu söyleyen bir vatandaşın kendiyle görüşme isteğini geri çevirmedi. Doğalgaz sıkıntısı yaşadığını söyleyen vatandaşın evine giden Parlak, 50 metreyle evine doğal gaz verilmediğini iddia eden vatandaşın sorununun çözülmesi için gerekli görüşmeleri yaptı. Yetkililerden de bu konuda çözüm bekleyen Parlak, insanları mağdur etmeye kimsenin hakkının olmadığını söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Yeşilyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu İYİ Parti, İl Genel Meclisi Seçimlerine Tek Başına Girme Kararı Aldı

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Partili Parlak Vatandaşın Sorununa Ortak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]