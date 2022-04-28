İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti

28.04.2022 21:59

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti. Sunat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak YSK Başkanı Sayın Muharrem Akkaya'yı ziyaret ettik ve seçim güvenliği üzerine fikir alışverişinde bulunduk."

İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti
İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti

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Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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