İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

23.02.2022 11:49
İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (58) bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat (19) ile cinayete iştirakle suçlanan babası Erdal Kanat (55) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (58) bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat (19) ile cinayete iştirakle suçlanan babası Erdal Kanat (55) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şaphane ilçesinde yaşayan İYİ Parti İlçe Başkanı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Sönmez, aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. İddiaya göre, bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez'i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sönmez, hayatını kaybetti. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalandı. Baba Erdal Kanat ise Simav ilçesinde gözaltına alındı.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİİfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez ile annesi arasında gönül ilişkisi dedikoduları çıktığını belirterek "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Mehmet Sönmez'in babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken yanlarına gidip bıçakladım" dedi.

İfadeleri alınan Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat, Simav Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece Mert Can Kanat 'tasarlayarak kasten öldürme', babası Erdal Kanat ise 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.


İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
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Mehmet Sönmez, Hisarcık, Mert Can, Simav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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