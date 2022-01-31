Üye Girişi
İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi - Son Dakika

İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi

31.01.2022 12:29

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, geri çekilerek yeniden düzenlenmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, geri çekilerek yeniden düzenlenmesini istedi.

Sunat, Meclis'te partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile düzenlediği basın toplantısında, teklifin itirazlarına rağmen komisyondan geçtiğini ve TBMM Genel Kuruluna getirildiğini söyledi.

Kanun teklifinin geri çekilerek yeniden hazırlanması gerektiğini savunan Sunat, "Öğretmenlerin, eğitimin paydaşlarının, eğitim sendikalarının, eğitim uzmanlarının görüşünü almadan öğretmenlik gibi ihtisas mesleğini, kapsamlı bir mesleği 12 maddelik Öğretmen Meslek Yasası adıyla düzenlemeye kalkmak, sonunda konuyu eğitim öğretim tazminatı ve ek göstergeye indirgemek, onu da şarta bağlamak ve 2023'e ertelemek eğitime ve öğretmene hiç değer vermediklerinin somut göstergesidir." diye konuştu.

Öğretmenlerin yıllardır bu yasayı beklediğini belirten Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bileşenleri bir bütün olarak kapsayıp rolleri bütün olarak tanımlaması gerektiğini kaydetti.

Sunat, teklife "basit bir mevzuat düzenlemesi" bile denilemeyeceğini ileri sürerek teklifin maddelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Teklifteki tek yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile eğitim öğretim tazminatını düzenleyen maddeler olduğunu ifade eden Sunat, bunun teklifteki tek olumlu gelişme olduğunu söyledi. Sunat, ancak ek gösterge düzenlemesiyle eğitim öğretim tazminatını düzenleyen maddenin 2023'te yürürlüğe girecek olmasının da ayrı bir garabet olduğunu savundu.

Hüseyin Örs de öğretmenlerin sorunlarla boğuştuğunu ve onların sorunlarının çözüme kavuşturulacağı yerin TBMM olduğunu dile getirdi.

"Bu kanun teklifi öğretmenlerimizin yaşadığı sorunları çözmekten, mağduriyetleri gidermekten uzaktır." değerlendirmesinde bulunan Örs, hatta teklifte yer alan bazı maddelerin yeni sorunlara sebebiyet verecek düzenlemeler içerdiğini ileri sürdü.

Örs, öğretmenlerin haklı taleplerinin karşılandığı bir kanun teklifi göremediklerini kaydetti.

İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi
İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi
İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi

YORUMLAR
500

Milletvekili, İYİ Parti, Ankara, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Partili Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yeniden düzenlenmesini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement