İYİ Partili Sunat'tan "EBA'ya erişim" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Sunat'tan "EBA'ya erişim" eleştirisi Açıklaması

19.01.2021 13:43
İYİ Partili Sunat'tan

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "Milli Eğitim Bakanının 'erişemeyen 1,5 milyon, toplamda 2 milyon civarında öğrenci' açıklaması doğru değildir.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "Milli Eğitim Bakanının 'erişemeyen 1,5 milyon, toplamda 2 milyon civarında öğrenci' açıklaması doğru değildir. Bakan, EBA'ya girişin 3 milyon canlı ders kapasitesine ulaştığını söylemektedir, ancak 1 milyon kişi EBA'ya girdiğinde sistem çökmektedir." dedi.

Sunat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2020-2021 öğretim yılı birinci dönem karne notlarıyla ilgili aldığı kararların çelişkili olduğunu iddia eden Sunat, "Yönetmelikte 'sınav yapılmaz' derken, 'sınav yapın' diye emir veren, yönetmelikte 'sınav yapılır' derken sınav notlarını iptal eden bakanlığı anlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Resmi yazıların, yönetmelik hükmünü değiştiremeyeceğini belirten Sunat, acilen uzaktan eğitim sürecindeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler arasında eğitime erişim eşitliği sağlanmadan not verilmesinin adil olmadığını vurgulayan Sunat, temel eğitim ve ortaöğretimde 2020-2021 öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere hiç not verilmemesi, ikinci dönemde yüz yüze yapılacak sınav ve değerlendirme sonuçlarına göre sınıf geçme notu verilmesi gerektiğini savundu.

"6 milyondan fazla öğrencimiz uzaktan eğitime ulaşamamıştır"

İnternete erişim imkanı olmayan, elinde cihazı bulunmayan öğrenci ve EBA'ya erişemeyen öğrenci sayıları, devamsızlık oranı ile internet altyapısının durumuyla ilgili verdikleri önergelerin cevaplanmadığını belirten Sunat, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanının 'erişemeyen 1,5 milyon, toplamda 2 milyon civarında öğrenci' açıklaması doğru değildir. Bakan, EBA'ya girişin 3 milyon canlı ders kapasitesine ulaştığını söylemektedir, ancak 1 milyon kişi EBA'ya girdiğinde sistem çökmektedir. Ülkemizde 18 milyon K12 öğrencisi olduğu düşünüldüğünde, kısmen katılan veya katılamayan 6 milyondan fazla öğrencimiz, 2020-2021 eğitim yılında uzaktan eğitime maalesef ulaşamamıştır."

Tablet dağıtımının birçok ilde iktidar partisinin şovuna dönüştürüldüğünü savunan Sunat, dağıtılacağı söylenen 500 bin tabletin yeterli olmadığını ifade etti.

Sunat, Evrensel Hizmet Fonundaki birikimler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sektörden aldığı gelirlerin bir an önce uzaktan eğitimde mağdur öğretmen ve öğrenciler için kullanılması gerektiğini söyledi.

EBA'ya erişimde internet kullanımının ücretsiz olması veya öğrenci başına aylık 30-35 GB kota verilmesinin düşünülebileceğini, iletişim hizmetlerinin de KDV ve Özel İletişim Vergisinden (ÖTV) muaf tutulabileceğini kaydeden Sunat, "Yeri geldiğinde müteahhitlerin milyonlarca dolar vergi borcunu silen, geçmediğimiz köprüler, uçmadığımız hava limanları için yıllarca dolar üzerinden ödeme yapmayı kabul eden devletimizin, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ayıracağı bir kaynak yok mudur? 5 milyon öğrencinin 5 müteahhit kadar değeri, kıymeti yok mudur?" diye sordu.

"Bir nesli göz göre göre kaybedeceğiz"

Öğrenme yoksulluğunun hem ülkelerin insan sermayesini geliştirme hem de "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı gerçekleştirme çabalarını tehdit ettiğini vurgulayan Sunat, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ilkokulda okuyan özellikle de 10 yaş altındaki öğrencilerimiz için acil bir eylem planı hazırlanmalı ve gereken önlemler hiç vakit kaybetmeden alınmalıdır. Aksi takdirde çok açık söylüyorum, bir nesli göz göre göre kaybedeceğiz. Bu bağlamda, okullarımızın alt yapıları, dezenfekte, temizlik işlemleri ve servis durumları planlanmalı, her okula en az bir sağlık görevlisi ve bilişim öğretmeni atamaları gerçekleştirilmelidir. En az 60 bin öğretmen ataması ve engelli öğretmenlerin ataması ve Suriyeli öğrenciler için görev yapan piktes öğretmenlerinin kadroya alınması işlemleri hızlandırılmalıdır."

"Taşımalı eğitimden vazgeçilmelidir"

Bu iktidar döneminde, 20 bin köy okulunun kapatılarak, 1,5 milyon öğrencinin taşımalı sistemle eğitim görmeye başladığına dikkati çeken Sunat, "Köy okulları yeniden açılmalı, köylere yatırım yapılmalı ve evlatlarımız, kendi köylerinde, mahallelerinde bulunan okullarda eğitim almalıdır. Taşımalı eğitim adı altında karda, kışta her türlü riske rağmen çocuklarımızı oradan oraya taşıyarak verilen bu eğitim modelinden bir an önce vazgeçilmelidir." dedi.

Eğitim Bilişim Ağı, İYİ Parti, Milli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Sunat'tan 'EBA'ya erişim' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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