İyi Partili Sunat: "Türk Ocağı'nın 'İslam Sempozyum'u Çarpıtıldı" - Son Dakika
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İyi Partili Sunat: "Türk Ocağı'nın 'İslam Sempozyum'u Çarpıtıldı"

03.07.2022 14:23
İyi Partili Sunat: "Türk Ocağı'nın 'İslam Sempozyum'u Çarpıtıldı"

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, “Türk Ocağı her konuda, ülkenin meseleleri konusunda, özellikle kültürel konularda, İslam konusunda toplantılar yapıyor. Bu çalıştay da İslam Sempozyumu, bu yönleriyle gündeme gelmedi, Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun orada bulunmuş olması gündeme getirildi, çarpıtıldı. Türk Ocağı siyasi konularda ayrım yapmadan bütün siyasileri davet etmesi gereken bir ocaktır, kültür ocağıdır” dedi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Türk Ocağı her konuda, ülkenin meseleleri konusunda, özellikle kültürel konularda, İslam konusunda toplantılar yapıyor. Bu çalıştay da İslam Sempozyumu, bu yönleriyle gündeme gelmedi, Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun orada bulunmuş olması gündeme getirildi, çarpıtıldı. Türk Ocağı siyasi konularda ayrım yapmadan bütün siyasileri davet etmesi gereken bir ocaktır, kültür ocağıdır" dedi.

Türk Ocakları'nın 110. Kuruluş yıl dönümünde düzenlenen İslam Sempozyumu ile ilgili tartışmayı KRT TV'de Semra Topçu'nun hazırlayıp sunduğu Haftanın Panoraması programında değerlendiren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Türk Ocaklarında yıllarca kadın heyeti başkanlığı yaptığını belirtti. Sunat, şunları söyledi:

"Türk Ocaklarında yıllarca kadın heyeti başkanlığı yapmış birisi olarak söylemek isterim, Türk Ocağı her konuda, ülkenin meseleleri konusunda, özellikle kültürel konularda, İslam konusunda toplantılar yapıyor. Bu çalıştay da İslam Sempozyumu. Daha önce de Kartal Belediyesi iş birliği ile yapılmış, bütün Türk coğrafyası ve İslam aleminden gelen bilim insanlarının, akademisyen ve din insanlarının düzenlemiş olduğu bir çalıştay bu. Bu yönleriyle gündeme gelmedi, Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun orada bulunmuş olması gündeme getirildi, çarpıtıldı.

"ZEHİRLİ BİR DİLİN SONUÇLARIDIR BUNLAR"

Bu durum Türkiye'nin gelmiş olduğu kutuplaşmayı ortaya koyuyor aslında yani ya bir taraf olacaksın ya bir başka taraf olacaksın gibi bur durum söz konusu oluyor. Doğru değil bu. Türk Ocağı siyasi konularda ayrım yapmadan bütün siyasileri davet etmesi gereken bir ocaktır, kültür ocağıdır. Ötekileşmiş, kutuplaştırılmış, kamplaştırılmış bir dilin, zehirli bir dilin sonuçlarıdır bunlar. Bundan çıkar sağlamaya çalışan bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği noktadır bu nokta. Kraldan çok kralcılıktır."

NE OLMUŞTU?

Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıldönümünde İstanbul Şubesi, 27 Haziran'da 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyum düzenlemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmacı olarak yer almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte 'İslam Sempozyumu' düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi, Türk Ocakları Genel Merkez tarafından görevden alınmıştı.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Sunat: 'Türk Ocağı'nın 'İslam Sempozyum'u Çarpıtıldı' - Son Dakika

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