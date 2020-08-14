İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "2007'de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "2007'de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde." dedi.

Tatlıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve vatandaşın gündeminin her zamankinden daha fazla Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ağırlıklı olduğunu belirtti.

Enflasyonun, faizlerin ve bunların ötesinde dövizin adeta yolunu kaybettiği, vatandaşın ne olacak sorusuna cevap aradığı ama muhatap bulamadığı bir zaman diliminin yaşandığını ileri süren Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede özellikle en başında ifade etmek istiyoruz ki Türkiye'nin kurulları ve kurumları var ama ekonomide siyasi sorumluluğu üstlenen bir yetkilinin olmadığını gördük. İkinci hafta bitiyor döviz 6,80'lerden 7,37'lere gelmiş. Türkiye'ye sadece dış borçlar üzerinden 250 milyar lira, 2019'da tüm ülkeden toplanan gelir ve kurumlar vergisi tahsilatlarına eşit maliyet söz konusu. Toplumun karşısına çıkıp bunun nedenleri ve ne olacağı konusunda sorgulama yapılan bir siyasi yetkili yok."

"Çizilen imajın yanlış politikalardan daha yıkıcı bir tesiri var"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerde bulunan Tatlıoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Bakanın çizdiği bu imajın ekonomiye yanlış politikalardan daha yıkıcı bir tesiri var. Bunun piyasa aktörleri tarafından ve dışarıdan algılanışı, yetersiz bir ekonomi yönetiminin varlığı konusunda içerisini ve dışarısını tam bir kanaat sahibi kılmıştır. Bu, tipik bir nepotizmdir. Yakınları korumak ülkeyi korumaktan, yakınların itibarı ülkenin itibarından daha önemli değildir. Nepotizm, Türkiye'nin bugün önemli bir hastalığıdır. Bu çerçevede Sayın Erdoğan'ın ekonomiyi beyaz eşya satışlarıyla ölçtüğü, Sayın Bakanın da bu işi bir asansöre benzettiği, 'İsterseniz inersiniz, isterseniz çıkarsınız, bırakın kendi haline' dediği bir yapı içerisinde gidemez. Bu şekilde Türkiye tam bir fakirlik kapanına kısılmak üzere. 2007'de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren ve bir çıkışta olan Türkiye, son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde."

İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:50

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika

Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım Vakaların arttığı Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı! Geç saatlere kadar düğün yapıldı, sosyal mesafeye uyulmadı Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı         
20:05
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
18:54
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu         
17:42
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı         
15:37
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 01:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Tatlıoğlu ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei